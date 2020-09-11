Эксперты прокомментировали слова Трампа о наличии у США сверхсекретного оружия

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Пентагон создал секретное оружие, о котором никто в мире вообще ничего не знает. С соответствующим заявлением глава заокеанского государства выступил на пресс-конференции, сообщает «Московский комсомолец».

«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает», — заявил Трамп.

Также он добавил, что по мощности и уникальности они превосходят все мировые образцы, и выразил надежду, что оружие так и останется сверхсекретным.

«У председателя Си Цзиньпина ничего такого нет, у президента Путина тоже. Ни у кого нет того, что есть у нас», — с гордостью заявил президент США.

Эксперты уже прокомментировали высокопарное высказывание Трампа. Так, по мнению военного аналитика Вадима Козюлина, американские образцы оружия все равно окажутся бессильными перед ядерным щитом РФ, сообщает ФАН.

Академик отметил, что Вашингтону не удается обойти российские разработки по эффективности и мощности, несмотря на большие финансовые вложения.

«Бюджет только на военные исследования составляет около 90 миллиардов долларов, что вдвое превышает все военные расходы России вместе взятые. Поэтому Пентагон может позволить себе много экспериментов, привлекать богатейшие частные компании с невероятным научным потенциалом», — считает научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Он предположил, что американская сторона завершает старые разработки над гиперзвуковым вооружением, однако Россия первой достигла эффективных результатов в этом направлении.

«Кроме того, они развивают космические системы связи, наблюдения, системы сетецентрической войны, связывающие космос с Землей, самолеты между собой», — добавил Козюлин.

Однако, какие бы сверхсовременные системы не разрабатывал Вашингтон, Москве всегда найдется, чем ответить.

«В любом случае, что бы американцы не создавали, что бы они не обкатывали — все невиданное вооружение США разобьется о ядерный щит России. Именно он позволяет России оставаться сильным суверенным государством», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что в Пентагоне разработали новый план против России.