Вячеслав Бутусов празднует день рождения! 15 октября музыканту исполнилось 59 лет! В марте 2021-го свое 40-летие отметит Ленинградский рок-клуб — культовое место для почитателей отечественного рока и музыкантов. Группа Nautilus Pompilius не входила в его ряды, в 80-е музыканты играли в Свердловске. Вячеслав Бутусов поделился, что ничуть не сожалеет об этом. У них своя история. Но заведение группа посещала и была знакома со всеми его обитателями. В интервью 5-tv.ru лидер Nautilus Pompilius рассказал, стоит ли поднимать тему гибели Виктора Цоя в кино, и как жили рок-музыканты в 80-х и 90-х.

О фильме «Цой» Алексея Учителя

«Я вообще интересуюсь только теми вещами, которые мне близки по духу. Я не слушаю музыку, которая мне не нравится, я не смотрю фильмы, которые мне незачем смотреть. Я видел Цоя своими глазами! Мне этого вполне достаточно. Зачем мне смотреть суррогат? Лучше постараться вообще не обсуждать и не ввязываться в чужую жизнь, даже если человек, так сказать, уже упокоился. Потому что это опасная тема, это опасная зона. Это очень деликатная вещь, даже сакральная».

Кадр из к/ф «Цой», 2020-й. Фото: Kinopoisk.ru

Об атмосфере в Ленинградском рок-клубе

«Знаете, было такое ощущение коммуны. Я не знаю, как сейчас, но было тогда очень развито путешествие по системе. Это когда ты от Калининграда до Владивостока мог доехать без копейки денег, останавливаясь у „системных“ — хиппи и панков. Тебя всегда принимали, как на святом Афоне, накормят, обуют, да… Денег не надо».

О том, почему Ленинградский рок-клуб считался авторитетным

«Он был номером один! Много причин для этого было, понимаете? Например, уровень развития культуры, я имею в виду образованность музыкантов, потому что они были ближе к источнику „заразы“. Все пластинки сначала приходили в Прибалтику, из Прибалтики в Питер попадали в Москву, соответственно. До нас доходило все намного позже и то уже отсортированное».

На выставке-фестивале «Рок-клуб. ХХV лет» в ЦВЗ «Манеж», 2006-й. Фото: ИТАР-ТАСС / Юлий Белинский

О ностальгии по свердловскому периоду Nautilus Pompilius

«Я не то чтобы скучаю, я прекрасно осознаю, что это все бывает только один раз в жизни. Все это вернуть невозможно, потому что это состояние сознания. То есть, радуйся жизни и все у тебя будет хорошо. Не важно, шатается этот туалет или не шатается. Есть в нем туалетная бумага или нет. Понимаете? Неважно все. Важно, что ты ощущаешь себя независимо от государственного строя и счастливым человеком. Вот все! И все тебе будет нравиться: и плохие гитары, и плохая организация, и притеснение со стороны Союза композиторов и все что угодно. Главное, не скатываться в бунт и бессмысленные митинги».

Об альтернативных названиях Nautilus Pompilius (одним из названия группы было «Али-Баба и 40 разбойников»)

«Там было много названий. Просто так. Тогда особо не задумывались. Тогда вообще была тенденция брать за основу либо книжных героев, либо название книг, либо еще что-то связанное с литературой. Позднее мы стали брать название по аналогии с каким-то известным коллективом».

Группа Nautilus Pompilius во время выступления в Лужниках в 1988-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Роман Подэрни / Сергей Серегин

О кумирах

«В тот период, когда мы начали активную деятельность, была популярна новая волна и мы, конечно же, первоначально ориентировались на те пластинки, которые до нас доходили. Но! Лично я был и остаюсь поклонником и почитателем группы „Странные игры“. Для меня это высшее достижение нью-вэйва. Я недавно с удивлением прослушал альбом „Метаморфозы“ и я был потрясен просто! Это такой уровень музыки, аранжировок и исполнения, о котором мы даже не задумывались тогда».

О чувствах после распада Nautilus Pompilius

«Вы знаете, это настолько естественно, что когда человек чем-то занят, он в принципе не может скучать. Идут года, идет какая-то смена событий. Это нормально, это естественно, это происходит всегда».

Вячеслав Бутусов во время выступления в 1998-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Александра Шогина / Александра Чумичева

О группе «Орден Славы»

«Это такое сообщество, которое может объединять внутри себя любые проекты. Это и академическая музыка, как в случае с альбомом, который мы записали с Екатериной Мечетиной. Это альбом фортепиано и музыки. И, так сказать, наш коллектив, который называется „Орден славы“, который выпустил пластинку „Аллилуйя“ в прошлом году. Я увлекаюсь мультиками и на этой почве тоже что-то делаю. Ну, можете, считать, что это творческое сообщество».