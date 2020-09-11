Мама расставшегося с Решетовой Тимати поделилась умилительными видео с внучкой

Поклонники Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой еще в середине лета порочили паре скорое расставание. Знаменитости до последнего скрывали возникшие на личном фронте проблемы, но в пятницу модель призналась, что они с рэпером разъехались.

Мама Тимати необычным образом отреагировала на сообщение о распавшемся союзе. Спустя полчаса после официального заявления Решетовой, Симона Черноморская похвасталась в Instagram милым роликом с внучкой, рожденной от предыдущих отношений певца.

Instagram @simona280

«Видео-визитка домашнего розлива. Алиса Тимуровна — четыре года», — подписала публикацию мама певца.

Маленькая девочка рассказала на камеру о себе и своих увлечениях.

«Моя фамилия Алиса Юнусова. Мне четыре года. У меня есть домашний любимец — собачка. Я живу на улице Шаболовка», — поведала юная леди.

В основном она отвечала на вопросы бабушки.

«Я люблю заниматься балетом. Еще люблю ходить на художественную гимнастику, играть с куклами и строить дом. Люблю играть на пианино», — призналась Алиса.

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Алиса родилась в 2014 году от модели Алены Шишковой. С 2015 года у Тимати завязались отношения с Анастасией Решетовой, но расписываться они не спешили. О заключении брака модель намекнула лишь летом 2019 года, однако официального подтверждения этому нет. 11 сентября 2020 года рассказала в Instagram, что она с Тимати больше «не муж и жена». Об этом ранее рассказал 5-tv.ru.