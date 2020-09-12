Глава российского МИД Сергей Лавров провел переговоры со своим коллегой из КНР — Ван И. Помимо вопросов двустороннего сотрудничества, стороны обсудили деструктивный характер действий США в азиатско-тихоокеанском регионе

«Сегодня мы обсудили ситуацию вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и, конечно же, мы не приемлем американские попытки демонтировать эту важнейшую для всего мира международную договоренность, которая была одобрена резолюцией Совета безопасности ООН», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ,

Также на совместной пресс-конференции министры иностранных дел подвели итоги саммита ШОС в Москве.