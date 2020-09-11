Изнасиловал и спрятал в лесу: СК раскрыл зверское убийство девочки в Ленобласти

В Ленинградской области завершено расследование сложного дела об убийстве десятилетней девочки. Над ним работали девять лет. Ребенок пропал весной 2011 года. Останки обнаружили только через несколько месяцев. Подтверждено, что преступление совершил родственник отчима жертвы. Он пытался скрыть изнасилование и убийство — и спрятал тело девочки в лесу.

«В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — доложила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Мария Добрынина

Все обстоятельства трагедии удалось с точностью установить благодаря ряду сложных экспертиз. Региональные следователи обращались за помощью к коллегам из центрального аппарата СК.