Главком ВКС: бомбардировщики США отрабатывали удары по РФ

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Софья Зуева
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Сам факт учений вблизи российских границ в Минобороны РФ назвали целенаправленной провокацией.

Главком ВКС: бомбардировщики США отрабатывали удары по РФ

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

Учения американских бомбардировщиков В-52Н близ российских границ — это целенаправленная провокация США, считает Главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровкин. С соответствующим заявлением генерал-полковник выступил на брифинге для иностранных военных атташе, сообщает РИА Новости.

«Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер», — завил Главком ВКС РФ.

Он отметил, что американские бомбардировщики были обнаружены загоризонтной радиолокационной станцией с максимальной дальностью, благодаря чему на их перехват практически стразу были направлены российские истребители СУ-30СМ и СУ-27.

Самолеты ВКС РФ сопроводили воздушные судна B-52H в небе, не дав им приблизится к границам. Суровкин отметил, что во время напряженного маневра инцидентов не произошло.

«Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия», — подытожил генерал-полковник.

Об учениях ВКС США в непосредственной близости от границ России 4 сентября сообщил Национальный центр управления обороной России.

Сергей Суровкин рассказал, что 28 августа на учениях Allied Sky бомбардировщики В-52Н Stratofortress отрабатывали авиаудары по территории России. Аналогичные учения проходили 31 августа, тогда американские боевые самолеты отрабатывали удары крылатыми ракетами по Калининградской области.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские пограничники остановили корабль НАТО в Черном море, почти вплотную приблизившийся к Крымским берегам.

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