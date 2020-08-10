Российские пограничники остановили корвет НАТО в Черном море одним сообщением

Сотрудники погранслужбы РФ развернули боевой корвет НАТО, который слишком близко подошел к российской границе в Крыму, одним радиосообщением. Об этом сообщили украинские СМИ.

Инцидент произошел во время учений Североатлантического альянса Sea Breeze 2020 в Черном море. В то же самое время свои учебные маневры проводили российские военные. Представители ВМФ РФ организовали воздушные испытания, а НАТО — морские.

В ходе тренировки один из кораблей Альянса — болгарский малый пограничный сторожевой и противолодочный корабль «Бодри» — вплотную подошел к Крыму. В этот момент российские пограничники вышли в радиоэфир и потребовали корвет покинуть район пребывания.

Российские военные назвали нахождение корабля в исключительной экономической зоне России «провокацией», после чего «Бодри» спешно покинул район, пишет «Царьград».

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО перехватили самолеты ВМС США над Черным морем.