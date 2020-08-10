Российские пограничники остановили корвет НАТО в Черном море одним сообщением
Инцидент произошел во время тренировочных маневров Североатлантического альянса.
Фото: Luis Díaz-Bedia Astor / wikipedia.org
Сотрудники погранслужбы РФ развернули боевой корвет НАТО, который слишком близко подошел к российской границе в Крыму, одним радиосообщением. Об этом сообщили украинские СМИ.
Инцидент произошел во время учений Североатлантического альянса Sea Breeze 2020 в Черном море. В то же самое время свои учебные маневры проводили российские военные. Представители ВМФ РФ организовали воздушные испытания, а НАТО — морские.
В ходе тренировки один из кораблей Альянса — болгарский малый пограничный сторожевой и противолодочный корабль «Бодри» — вплотную подошел к Крыму. В этот момент российские пограничники вышли в радиоэфир и потребовали корвет покинуть район пребывания.
Российские военные назвали нахождение корабля в исключительной экономической зоне России «провокацией», после чего «Бодри» спешно покинул район, пишет «Царьград».
Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО перехватили самолеты ВМС США над Черным морем.
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