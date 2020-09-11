Аэроплан совершил жесткую посадку в Тамбовской области
По предварительным данным, пострадал один человек.
Фото: ТАСС / Старостин Андрей
Аэроплан совершил жесткую посадку в Тамбовской области. ЧП случилось в Мичуринском районе в селе Новоникольское. По предварительным данным 5-tv.ru, пострадал один человек — он был госпитализирован, за его жизнь борются врачи-реаниматологи. Погибших нет. Согласно уточненной информации, воздушное судно отправилось в рейс для опрыскивания полей. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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