Аэроплан совершил жесткую посадку в Тамбовской области

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Алиса Маркова
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По предварительным данным, пострадал один человек.

Аэроплан совершил жесткую посадку в Тамбовской области

Фото: ТАСС / Старостин Андрей

Аэроплан совершил жесткую посадку в Тамбовской области. ЧП случилось в Мичуринском районе в селе Новоникольское. По предварительным данным 5-tv.ru, пострадал один человек — он был госпитализирован, за его жизнь борются врачи-реаниматологи. Погибших нет. Согласно уточненной информации, воздушное судно отправилось в рейс для опрыскивания полей. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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