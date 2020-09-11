Шокирующие кадры с места жесткой посадки аэроплана в Тамбовской области (18+)
По предварительным данным, в результате ЧП пострадал пилот. За его жизнь сейчас борются медики.
Фото, видео: ТАСС / Старостин Андрей; 5-tv.ru
5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места жесткой посадки аэроплана в Тамбовской области. ЧП произошло в Мичуринском районе регионе в селе Новоникольское. По предварительным данным 5-tv.ru, пострадал один человек — он был госпитализирован, за его жизнь сейчас борются врачи-реаниматологи. Погибших нет. Известно, что воздушное судно отправилось в рейс для опрыскивания полей. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Читайте также
+10° 761 мм рт. ст.
82%
82%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
-0.64 88.68
-0.62
Нашли ошибку?