Шокирующие кадры с места жесткой посадки аэроплана в Тамбовской области (18+)

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места жесткой посадки аэроплана в Тамбовской области. ЧП произошло в Мичуринском районе регионе в селе Новоникольское. По предварительным данным 5-tv.ru, пострадал один человек — он был госпитализирован, за его жизнь сейчас борются врачи-реаниматологи. Погибших нет. Известно, что воздушное судно отправилось в рейс для опрыскивания полей. Обстоятельства произошедшего уточняются.