Один человек погиб в результате жесткой посадки аэроплана в Тамбовской области

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Игорь Рязов
Срочная новость 24

По предварительным данным, скончался пилот летательного аппарата.

Фото, видео: ТАСС / Старостин Андрей; 5-tv.ru

Один человек скончался после жесткой посадки аэроплана в Тамбовской области. Как стало известно 5-tv.ru, погибшим является пилот летательного аппарата. За его жизнь боролись врачи-реаниматологи, но спасти мужчину не удалось.

На кадрах с места происшествия можно увидеть мужчину, лежащего рядом с аэропланом. Вероятно, им и является погибший пилот.

В полет мужчина отправился с целью опрыскивания полей. Причины и обстоятельства произошедшей трагедии уточняются.

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