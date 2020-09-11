Один человек погиб в результате жесткой посадки аэроплана в Тамбовской области

Один человек скончался после жесткой посадки аэроплана в Тамбовской области. Как стало известно 5-tv.ru, погибшим является пилот летательного аппарата. За его жизнь боролись врачи-реаниматологи, но спасти мужчину не удалось.

На кадрах с места происшествия можно увидеть мужчину, лежащего рядом с аэропланом. Вероятно, им и является погибший пилот.

В полет мужчина отправился с целью опрыскивания полей. Причины и обстоятельства произошедшей трагедии уточняются.