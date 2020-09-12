«Еще одна звезда растет»: Навка показала подросшую дочку в балетном костюме
Поклонники отметили, что шестилетняя Навка прекрасно держится на пуантах.
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Фото, видео: Instagram @tatiana_navka
Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в Instagram решила рассказать об успехах своей шестилетней дочери. Девочка всесторонне развивается и показывает впечатляющие результаты как в спортивных тренировках, так и в интеллектуальной деятельности. Малышка Надя изучает иностранные языки, занимается музыкой, балетом и постоянно культурно просвещается.
Звездная мама не скрывает, что гордится своей наследницей, которая подает пример сверстникам. В Instagram Навка выложила фото, на котором ее дочь позирует в платье на пуантах. Все фанаты сошлись в едином мнении: юная красавица держит осанку превосходно.
«Моя балеринка. <….> Тренировки в удовольствие (не всегда конечно), занятия с улыбкой и танец с душой - такому принципу придерживается наш педагог по балету, что мне лично очень импонирует, а Надюше нравятся сами занятия и танцы!» - рассказала супруга Дмитрия Пескова подписчикам.
За несколько часов под публикацией появились сотни восхищенных комментариев. Поклонники не могли налюбоваться ребенком и наперебой хвалили талантливую девочку.
«Еще одна звезда растет!»
«И умница, и красавица! Вся в мать!»
«Уважуха от меня и родителям, и этой грациозной и милой девочке!»
«Осанку держит идеально!» - отметили пользователи.
Надя Пескова родилась в 2014 году в браке пресс-секретаря РФ с фигуристкой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяну Навку в новом образе не узнали поклонники.
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