«Еще одна звезда растет»: Навка показала подросшую дочку в балетном костюме

Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в Instagram решила рассказать об успехах своей шестилетней дочери. Девочка всесторонне развивается и показывает впечатляющие результаты как в спортивных тренировках, так и в интеллектуальной деятельности. Малышка Надя изучает иностранные языки, занимается музыкой, балетом и постоянно культурно просвещается.

Звездная мама не скрывает, что гордится своей наследницей, которая подает пример сверстникам. В Instagram Навка выложила фото, на котором ее дочь позирует в платье на пуантах. Все фанаты сошлись в едином мнении: юная красавица держит осанку превосходно.

«Моя балеринка. <….> Тренировки в удовольствие (не всегда конечно), занятия с улыбкой и танец с душой - такому принципу придерживается наш педагог по балету, что мне лично очень импонирует, а Надюше нравятся сами занятия и танцы!» - рассказала супруга Дмитрия Пескова подписчикам.

Instagram @tatiana_navka

За несколько часов под публикацией появились сотни восхищенных комментариев. Поклонники не могли налюбоваться ребенком и наперебой хвалили талантливую девочку.

«Еще одна звезда растет!»

«И умница, и красавица! Вся в мать!»

«Уважуха от меня и родителям, и этой грациозной и милой девочке!»

«Осанку держит идеально!» - отметили пользователи.

Надя Пескова родилась в 2014 году в браке пресс-секретаря РФ с фигуристкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяну Навку в новом образе не узнали поклонники.