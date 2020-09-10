«Нотка строгости»: Татьяну Навку в новом образе не узнали поклонники — видео

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Светлана Александрова
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Знаменитая фигуристка готовиться попробовать себя в новом амплуа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Instagram @tatiana_navka

Татьяна Навка готовится попробовать себя в новом амплуа. Она будет членом жюри в очередном сезоне шоу «Ледниковый период». Об этом фигуристка рассказала на своей странице в Instagram.

«Сразу говорю, что сложно и непривычно, иногда так и хочется выскочить на лед и откатать с участниками, но нет, надо держаться и быть профессионалом!» — поделилась Навка.

Ради новой работы фигуристка решила сменить имидж. Да так, что не все поклонники узнали ее в опубликованном видеоролике.

Instagram @tatiana_navka

«Новое амплуа — новый образ — новая я! Черные очки добавляют нотку строгости и элегантности к розовому костюму. Правда это на мой взгляд, а вы как считаете?» — обратилась Татьяна к подписчикам.

«В очках такая сексуальная училочка», — оценила образ Анна Семенович.

«Строга ты, мать!» — прокомментировала ролик Алика Смехова.

«Строгая, но справедливая» — добавил фигурист Дмитрий Соловьев, олимпийский чемпион 2014 года.

Многие фанаты Навки отмечают, что она стала похожа на Екатерину Варнаву, а мнения по поводу очков, как и следовало ожидать, разделились на диаметрально противоположные.

«Таня, вы красотка, зачем очки!»

«Красиво, очки вам идут, Татьяна!»

«Очень хорошо и без очков! С очками просто модно и стильно. Надо их снимать и как бы иногда надевать».

«Танцевать, а не очки мерить! Ждала вас, вы моя любимая фигуристка!»

«Как жаль, что вы не участвуете!»

«Я бы вас на льду хотела видеть…» — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, 45-летняя Татьяна Навка доказала, что возраст не мешает ей сохранять тело в тонусе, продемонстрировав идеальный вертикальный шпагат.

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