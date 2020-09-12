Стоит ли ждать свадьбы Авербуха и Арзамасовой — мнение таролога
По словам Александры Харрис, актриса и фигурист переживают бурный и интересный роман.
Фото: Instagram @liza_arzamasova
Таролог Александра Харрис рассказала сайту Teleprogramma.pro об отношениях звезды сериала «Папины дочки» Елизаветы Арзамасовой и фигуриста-хореографа Ильи Авербуха. Специалист по чтению карт отмечает, что в настоящий момент пара переживает действительно бурный и интересный роман, в котором присутствует большая любовь.
Просматривая ситуацию, таролог обратила внимание, что вокруг 25-летней актрисы и 46-летнего спортсмена «крутится» много зависти. Разные недоброжелатели никчемными разговорами стараются разладить отношения знаменитостей.
«Этого не случится! Отношения у них продлятся довольно долго. У них все интересно, бурно и любовно. Он, как мужчина, очень внимательный и дает ей в жизни самое лучшее. Дальнейший просмотр показывает мне однозначно, что у них будут долгие отношения, будут готовиться к свадьбе, потому что будет сделано предложение», — сказала Александра Харрис.
Специалист по чтению карт несколько омрачила ситуацию, добавив, что накануне объявленной даты бракосочетания между Елизаветой Арзамасовой и Ильей Авербухом начнется разлад.
«Я не вижу их в семейных узах, я не вижу у них семейного счастья, я не вижу в их союзе совместных детей», — сказала таролог.
Александра Харрис пришла к выводу, что у знаменитостей нет совместного будущего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арзамасова потрясена чередой смертей Печерниковой, Клюева и Колтакова.
Читайте также
87%
-0.64 88.68
-0.62
Нашли ошибку?