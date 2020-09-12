Таролог Александра Харрис рассказала сайту Teleprogramma.pro об отношениях звезды сериала «Папины дочки» Елизаветы Арзамасовой и фигуриста-хореографа Ильи Авербуха. Специалист по чтению карт отмечает, что в настоящий момент пара переживает действительно бурный и интересный роман, в котором присутствует большая любовь.

Просматривая ситуацию, таролог обратила внимание, что вокруг 25-летней актрисы и 46-летнего спортсмена «крутится» много зависти. Разные недоброжелатели никчемными разговорами стараются разладить отношения знаменитостей.

«Этого не случится! Отношения у них продлятся довольно долго. У них все интересно, бурно и любовно. Он, как мужчина, очень внимательный и дает ей в жизни самое лучшее. Дальнейший просмотр показывает мне однозначно, что у них будут долгие отношения, будут готовиться к свадьбе, потому что будет сделано предложение», — сказала Александра Харрис.

Специалист по чтению карт несколько омрачила ситуацию, добавив, что накануне объявленной даты бракосочетания между Елизаветой Арзамасовой и Ильей Авербухом начнется разлад.

«Я не вижу их в семейных узах, я не вижу у них семейного счастья, я не вижу в их союзе совместных детей», — сказала таролог.

Александра Харрис пришла к выводу, что у знаменитостей нет совместного будущего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арзамасова потрясена чередой смертей Печерниковой, Клюева и Колтакова.