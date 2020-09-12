Трехлетняя девочка и мужчина погибли при пожаре в Подмосковье

Мужчина и трехлетняя девочка погибли в результате пожара в частном доме в подмосковном Солнечногорске, деревне Задорино. Об этом стало известно 5-tv.ru

Возгорание случилось в одном из домов квартирного комплекса «Семейный парк». Из горящего дома сотрудники МЧС вынесли два трупа. Также еще 14-летняя девочка получила ожоги рук.

В настоящий момент пожар локализован. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

5-tv.ru

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