Трехлетняя девочка и мужчина погибли при пожаре в Подмосковье

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Карина Бернтгольц
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Ожоги в результате происшествия также получил 14-летний подросток.

Трехлетняя девочка и мужчина погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Мужчина и трехлетняя девочка погибли в результате пожара в частном доме в подмосковном Солнечногорске, деревне Задорино. Об этом стало известно 5-tv.ru

Возгорание случилось в одном из домов квартирного комплекса «Семейный парк». Из горящего дома сотрудники МЧС вынесли два трупа. Также еще 14-летняя девочка получила ожоги рук.

В настоящий момент пожар локализован. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что 11 сентября около полуночи в многоэтажке в Москве по адресу: улица Чертановская, 18 на девятом этаже вспыхнул огонь.

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