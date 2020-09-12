Трехлетняя девочка и мужчина погибли при пожаре в Подмосковье
Ожоги в результате происшествия также получил 14-летний подросток.
Фото: ТАСС / Юрий Смитюк
Мужчина и трехлетняя девочка погибли в результате пожара в частном доме в подмосковном Солнечногорске, деревне Задорино. Об этом стало известно 5-tv.ru
Возгорание случилось в одном из домов квартирного комплекса «Семейный парк». Из горящего дома сотрудники МЧС вынесли два трупа. Также еще 14-летняя девочка получила ожоги рук.
В настоящий момент пожар локализован. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
Ранее 5-tv.ru писал, что 11 сентября около полуночи в многоэтажке в Москве по адресу: улица Чертановская, 18 на девятом этаже вспыхнул огонь.
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