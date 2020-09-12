Жительница Самары учинила кровавую бойню на продуктовой базе — видео
Инцидент произошел днем 11 сентября в поселке Зубчаниновка.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Karl-Heinz Spremberg, T.me @plohie_novosti_18
Жительница Самары учинила кровавую бойню на продуктовой базе «Ракита». Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел среди бела дня в поселке Зубчаниновка.
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