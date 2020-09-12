Жительница Самары учинила кровавую бойню на продуктовой базе «Ракита». Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел среди бела дня в поселке Зубчаниновка.

По предварительным данным, женщина зашла на территорию, выхватила нож и поочередно набросилась на двух мужчин. 64-летний продавец книг от полученных ранений скончался на месте. Второй 40-летний пострадавший был госпитализирован.

Неадекватную злоумышленницу задержали подоспевшие стражи порядка. В ее отношении возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи выясняют мотивы подозреваемой и устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания парней устроила поножовщину возле легендарного бара в Екатеринбурге.