Жительница Самары учинила кровавую бойню на продуктовой базе — видео

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Василий Заика
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Инцидент произошел днем 11 сентября в поселке Зубчаниновка.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Karl-Heinz Spremberg, T.me @plohie_novosti_18

Жительница Самары учинила кровавую бойню на продуктовой базе «Ракита». Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел среди бела дня в поселке Зубчаниновка.

По предварительным данным, женщина зашла на территорию, выхватила нож и поочередно набросилась на двух мужчин. 64-летний продавец книг от полученных ранений скончался на месте. Второй 40-летний пострадавший был госпитализирован.

Неадекватную злоумышленницу задержали подоспевшие стражи порядка. В ее отношении возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи выясняют мотивы подозреваемой и устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания парней устроила поножовщину возле легендарного бара в Екатеринбурге.

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