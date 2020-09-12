Дмитрий Шепелев рассказал, сколько заработает на съемках нового шоу

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Софья Зуева
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Вдовец Жанны Фриске утверждает, что не потерял в зарплате, перейдя с одного телевизионного канала на другой.

Дмитрий Шепелев рассказал, сколько заработает на съемках нового шоу

Фото: Instagram @dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своих доходах в одном из последних выпусков YouTube-шоу «Макарена», сообщает «Экспресс Газета».

По признанию Шепелева, он не оказался в минусе, сменив работу. Также он подтвердил слухи, что будет получать за съемки в новой программе «Ты как я» по три миллиона в месяц. На Первом канале, предположительно, телеведущий зарабатывал тридцать миллионов в год.

«Ничего не потерял», — заявил Шепелев, говоря о разнице в доходах.

О работе над новым проектом, посвященном семье и детям, телеведущий заговорил еще летом. В развлекательной программе в качестве гостей выступают известные родители и их юные наследники. В передаче они отвечают на каверзные вопросы и участвуют в веселых конкурсах.

Дмитрий Шепелев и сам родитель. Он воспитывает сына Платона, которого ему подарила Жанна Фриске. Ребенка с двухлетнего возраста телеведущему пришлось воспитывать одному после смерти певицы. У новой возлюбленной Шепелева Екатерины Тулуповой также подрастает дочь Лада от предыдущих отношений. Платону и Ладе в этом году исполнится по семь лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что модный стилист Владислав Лисовец поделился воспоминаниями об отношениях Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева.

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