Дмитрий Шепелев рассказал, сколько заработает на съемках нового шоу
Вдовец Жанны Фриске утверждает, что не потерял в зарплате, перейдя с одного телевизионного канала на другой.
Фото: Instagram @dmitryshepelev
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своих доходах в одном из последних выпусков YouTube-шоу «Макарена», сообщает «Экспресс Газета».
По признанию Шепелева, он не оказался в минусе, сменив работу. Также он подтвердил слухи, что будет получать за съемки в новой программе «Ты как я» по три миллиона в месяц. На Первом канале, предположительно, телеведущий зарабатывал тридцать миллионов в год.
«Ничего не потерял», — заявил Шепелев, говоря о разнице в доходах.
О работе над новым проектом, посвященном семье и детям, телеведущий заговорил еще летом. В развлекательной программе в качестве гостей выступают известные родители и их юные наследники. В передаче они отвечают на каверзные вопросы и участвуют в веселых конкурсах.
Дмитрий Шепелев и сам родитель. Он воспитывает сына Платона, которого ему подарила Жанна Фриске. Ребенка с двухлетнего возраста телеведущему пришлось воспитывать одному после смерти певицы. У новой возлюбленной Шепелева Екатерины Тулуповой также подрастает дочь Лада от предыдущих отношений. Платону и Ладе в этом году исполнится по семь лет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что модный стилист Владислав Лисовец поделился воспоминаниями об отношениях Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева.
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