«Интеллигентная любовь»: Лисовец вспомнил об отношениях Жанны Фриске и Шепелева

Модный стилист Владислав Лисовец в рамках недавнего интервью рассказал, что думает о любви между певицей Жанной Фриске и ведущим Дмитрием Шепелевым. Он считает, что у тех были по-настоящему искренние чувства, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Стилист встретился с Надеждой Стрелец и дал интервью для ее YouTube-канала. Помимо разговоров о работе, не обошли стороной и Жанну Фриске. Известно, что они были близкими друзьями.

«Она была красивой в отношениях с Шепелевым. Я бы пожелал каждой женщине такое. Интеллигентная любовь», — поделился Лисовец.

globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

По словам стилиста, первое время даже он не знал о связи между певицей и будущим отцом ее ребенка. И это несмотря на нежную дружбу и полную откровенность между ними. Фриске познакомила Влада с избранником во время встречи в Стокгольме.

С тем, как закончилась история любви Фриске и Шепелева, Лисовец не согласен, но поливать грязью любимого своей покойной подруги он не собирается.

«Все приобрело какую-то странную форму, и я увидел совсем другого человека. Но его любила Жанна, и я обязан его уважать ради ее чувств», — был тверд стилист.

Единственного наследника Жанны, сына Платона, Лисовец считает счастливым ребенком. Дмитрий Шепелева же, который отдал сына в дорогую частную школу, назвал хорошим отцом. Стилист отметил и отличное воспитание, которое тот дал ребенку.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Дмитрия Шепелева появилась новая работа на телевидении.