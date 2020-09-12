Союз архитекторов объявил конкурс идей по использованию Мавзолея Ленина

Союз архитекторов в рамках фестиваля «Зодчество» объявил всероссийский конкурс идей по использованию Мавзолея Ленина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации, пишет «Экономика сегодня».

«С учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка, представляется целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал этого музея», — отмечается в аннотации к конкурсу.

Заявку на участие можно подать до 19 октября. Организаторы предлагают талантливым архитекторам предложить свое видение того, как можно использовать Мавзолей. Также конкурсантам предстоит создать маршрут, связывающий Государственный музей архитектуры Щусева с траурным сооружением, расположенным на Красной площади.

Союз архитекторов России отмечает, что другие идеи для использования Мавзолея не только допускают, но и приветствуют.

Итоги конкурса объявят 13 ноября. Лучшие работы представят на выставке архитектурного фестивале «Зодчества» за два дня до оглашения победителей.

Ране 5-tv.ru сообщил, что в России предложили перенести забальзамированное тело Ленина в петербургский музей.