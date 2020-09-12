Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова покрасила волосы в розовый цвет. Весь процесс перевоплощения она сняла на сторис и выложила на личной странице в сети Instagram. Мать четверых детей призналась, что решилась на такое впервые в жизни.

«Я сделала это! У меня розовые волосы! Всю жизнь ходила с темными и последние пару лет мечтала о розовых, но останавливала себя, типа „я же взрослая, какие розовые волосы“. А недавно поняла, что просто обязана осуществить эту мечту», — написала она.

Самойлова поделилась с подписчиками и реакцией дочерей на смену стиля. Если малышка Майя осталась очень довольна, то старшая Ариела от изумления буквально засунула голову в духовку плиты. Игрушечной.

Подписчики пришли в восторг от перемен в жизни Оксаны и одобрили их.

«Ты знай, красоту ничем не испортишь»;

«Экспериментируй дальше, Оксана, тебе идет», — написали ей в комментариях.

Но больше всего пользователей поразило сходство Самойловой с ее средней дочерью Леей. Они сразу стали строить прогнозы о том, как шестилетняя девочка будет смотреться во взрослом возрасте.

«Просто Лея»;

«Большая Лея»;

«Лея через 20 лет», — единогласно решили они.

Instagram @samoylovaoxana

Недавно Самойлова в очередной раз доказала свою славу «ведьмы», продемонстрировав идеальную фигуру после четырех родов. Она приняла участие в забавной фотосессии вместе с маленьким сыном Давидом, пишет «Экспресс газета».

Изменения во внешности Оксаны многие сочли ее реакцией на события в личной жизни. Некоторое время назад она едва не развелась с Джиганом из-за его измен. Тот проходил лечение и вел себя крайне неадекватно, но в итоге ему удалось вымолить у жены прощение.

«Ты, главное, брови не сбривай», — пошутили у Самойловой в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, как Оксана Самойлова подловила дочку на хитрости.