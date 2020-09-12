Видео из московской больницы, где лежит избитый мальчик из Омска

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Алиса Маркова
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Сотрудники прокуратуры вместе с представителями органов опеки навестили изувеченного ребенка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Friso Gentsch; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео из московской больницы, где лежит избитый мальчик из Омска. Сотрудники прокуратуры вместе с представителями органов опеки навестили изувеченного полуторагодовалого ребенка.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие фото, на которых был запечатлен малыш со связанными руками и ногами, с гематомами и царапинами по всему телу. Снимки были сделаны еще в августе, однако об инциденте стало известно только на днях.

Видео из московской больницы, где лежит избитый мальчик из Омска

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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5-tv.ru

8 сентября молодая женщина сбежала вместе с сыном из омской больницы и отправилась в столицу. До этого она рассказывала, что ее полуторагодовалого ребенка истязала знакомая, у которой она проживала.

С малышом и ее матерью сегодня встречалась уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она отметила, что семья, в которой находился ребенок с мамой, была в социально опасном положении. Сотрудники полиции изучают несколько версий произошедшего. По факту нанесения травм ребенку уже возбуждено уголовное дело.

 

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