Видео из московской больницы, где лежит избитый мальчик из Омска
Сотрудники прокуратуры вместе с представителями органов опеки навестили изувеченного ребенка.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Friso Gentsch; 5-tv.ru
5-tv.ru публикует видео из московской больницы, где лежит избитый мальчик из Омска. Сотрудники прокуратуры вместе с представителями органов опеки навестили изувеченного полуторагодовалого ребенка.
Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие фото, на которых был запечатлен малыш со связанными руками и ногами, с гематомами и царапинами по всему телу. Снимки были сделаны еще в августе, однако об инциденте стало известно только на днях.
8 сентября молодая женщина сбежала вместе с сыном из омской больницы и отправилась в столицу. До этого она рассказывала, что ее полуторагодовалого ребенка истязала знакомая, у которой она проживала.
С малышом и ее матерью сегодня встречалась уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она отметила, что семья, в которой находился ребенок с мамой, была в социально опасном положении. Сотрудники полиции изучают несколько версий произошедшего. По факту нанесения травм ребенку уже возбуждено уголовное дело.
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