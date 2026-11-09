Состав делегации Киева на переговорах с Россией в ОАЭ раскрыли на Украине

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Трехсторонняя встреча пройдет в Абу-Даби 10–11 ноября.

Кто поедет от Украины на переговоры с Россией — состав

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Делегацию Украины на переговорах в Абу-Даби возглавит Рустем Умеров

Делегацию Украины на переговорах с Россией и США в Абу-Даби возглавит глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Об этом сообщило агентство РБК Украина со ссылкой на источник.

В состав группы также войдут руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, его заместитель Сергей Кислица и глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

Кроме того, издание заявило, что переговоры пройдут с участием замначальника Главного управления разведки Вадима Скибицкого и главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, которые будут курировать военное направление.

Трехсторонние переговоры в ОАЭ

Переговоры России и Украины при посредничестве США в Абу-Даби запланированы на 10–11 ноября. По словам спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа, на них будут обсуждаться вопросы безопасности в регионе и гуманитарные инициативы. Он подчеркнул, что Вашингтон нацелен на развитие прогресса, достигнутого после встреч в Санкт-Петербурге, Киеве и Осло.

Россию на переговорах представят помощник президента России Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел страны Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Накануне они были приглашены на совещание Совета безопасности под руководством российского лидера Владимира Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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