Мудрость больше не загадка: ученые выяснили, какие зоны мозга за нее отвечают

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 21 0

Биохимия одного из самых сложных человеческих качеств впечатляет.

Где находится мудрость в мозге мнение нейробиологов

Фото: 5-tv.ru

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JAMA Psychiatry: мудрость связана с работой конкретных участков мозга

Мудрость оказалась не загадочным свойством души, а результатом работы конкретных участков мозга — в первую очередь эволюционно молодой префронтальной коры, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, пролило свет на природу одного из самых сложных человеческих качеств. Сведя воедино десять определений, нейробиологи вычленили шесть составляющих мудрости: эмпатию, альтруизм, практичность, эмоциональную стабильность, рефлексию, терпимость и умение действовать в условиях неопределенности. Каждую из них ученые «привязали» к активности конкретных зон мозга.

За рациональные выборы отвечает латеральная префронтальная кора: она подавляет сигналы древних лимбических структур (в том числе миндалевидного тела), помогая нам променять сиюминутное удовольствие на отложенную выгоду. Эмпатия и самопознание задействуют медиальные отделы коры и систему вознаграждения — когда мы жертвуем деньги на добрые дела, наш мозг активирует те же центры удовольствия, что и при личном выигрыше. Не обходится и без зеркальных нейронов, позволяющих нам буквально «прочувствовать» чужую боль или радость.

Биохимия мудрости тоже впечатляет: за доброжелательность и устойчивость отвечают дофамин, серотонин, окситоцин и вазопрессин, а склонность к просоциальному поведению передается по наследству на 50–60%. При этом мудрость — не привилегия избранных. Это скорее непрерывная шкала, на которой находится каждый из нас, и она не сводится к интеллекту: в отличие от простой эрудиции, мудрость соединяет в себе разум и эмоции ради общего блага.

Ученые рассчитывают, что понимание этих механизмов позволит в будущем целенаправленно развивать мудрость. Например, это может помочь в реабилитации пациентов с лобно-височной деменцией, при которой страдают как раз нужные отделы мозга. Что касается известной поговорки «мудрость приходит с годами», она верна лишь отчасти: с возрастом у людей улучшается разве что контроль над эмоциями.

Наш мозг умеет не только генерировать мудрые решения, но и виртуозно обманывать нас. Психологи называют это «эффектом Манделы». При каждом воспоминании мозг заново собирает картину прошлого. Если реальных «деталей» не хватает, он за долю секунды подменяет их вымышленными образами, используя логику и привычные шаблоны.

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