«Не признак слабости»: Пахмутова вспомнила, как Гагарин плакал под ее песню

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 28 0

Эмоции космонавта показали, что он был не просто героем — он был великим человеком.

Гагарин заплакал после прослушивания песни Пахмутовой

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Юрий Гагарин расплакался под песню Александры Пахмутовой «Нежность»

Реакция Юрия Гагарина на песню «Нежность» глубоко запала в душу народной артистке СССР Александре Пахмутовой: первый космонавт расплакался во время прослушивания. Своими воспоминаниями она поделилась в интервью «Известиям».

По словам прославленного композитора, проявленные Гагариным эмоции на ее песню стали подтверждением того, что космонавт был не только бесстрашным героем, но и великим человеком с поэтической душой. Эмоции космонавта Пахмутова расценила не как проявление слабости.

«По-настоящему сильный человек — это тот, кто, заглянув в лицо бездне и смерти, не очерствел, а сохранил способность переживания. Слезы Гагарина под „Нежность“ — это не признак слабости», — пояснила артистка.

Пахмутова также с особой теплотой отозвалась о многолетней дружбе ее семьи с космонавтом. Она добавила, что запомнила его как искреннего и чистого человека, а первенство Гагарина проявлялось не только в покорении космоса, но и в удивительной способности не прятать свои чувства.

Песня «Нежность» увидела свет в 1965 году: музыку к ней создала сама Пахмутова, а текст написали Николай Добронравов и Сергей Гребенников. Композиция стала частью цикла «Обнимая небо», воспевающего подвиг космонавтов и летчиков.

Всеобщую славу песня обрела в 1967 году благодаря фильму Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе». Режиссер настолько прониклась мелодией, что сняла картину вокруг этой композиции. Именно после выхода ленты «Нежность» завоевала любовь всей страны.

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