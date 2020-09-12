Театры и кинозалы открылись в Петербурге. Зрителей ждут знаковые премьеры

Театры, концертные залы и кинотеатры могут возобновить работу в Санкт-Петербурге с 12 сентября. Об этом говорится в постановлении № 121 правительства Северной столицы. Ослабление противоэпидемических мер также подтвердили в городском комитете по культуре.

«Петербург возвращается к привычной, насыщенной событиями культурной жизни. Все городские театры и концертные организации с нетерпением ждали встречи со зрителями и подготовились, чтобы эта встреча стала яркой и запоминающейся», — цитирует сообщение пресс-службы комитета ТАСС.

В театрах гостей и жителей города ждет сразу несколько больших премьер. Например, в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии зрителям впервые покажут спектакль-концерт «Жар-птица. Песни о войне». Сразу две премьеры пройдут в «Приюте комедианта» — «Русская классика» и «Это все она». В театре Ленсовета состоится первый показ спектакля «Утиная охота», а в театре «Суббота» поставят спектакль «Вещь» по пьесе Александра Островского «Бесприданница».

Большинство концертных и театральных площадок проведут первые спектакли до конца сентября. Однако зрителям придется соблюдать ряд правил: рассаживаться придется в шахматном порядке (рядом смогут сидеть только родственники и друзья, купившие билеты через интернет) и не приходить с симптомами простуды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в петербургских театрах и кинозалах прошла подготовка к началу сезона.