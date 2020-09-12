Стали известны новые подробности жуткого происшествия с избиением малыша в Омске

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Анастасия Шадская
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Мать ребенка была задержана сотрудниками правоохранительных органов в Москве.

Фото, видео: www.globallookpress / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Следователи из управления Следственного комитета по Омску задержали мать жестокого избитого мальчика в Москве по статье 91 Уголовного кодекса РФ (принудительные меры воспитательного характера) и по подозрению по статье 117 (причинение физических и нравственных страданий).

В середине августа полуторагодовалый мальчик Максим из Омской области подвергся зверскому физическому насилию. Он попал в больницу с многочисленными травмами по всему телу. Его мать Евгения сбежала с ним из аула Коянбай Таврического района, где временно жила у случайной знакомой по имени Гульнара. Именно ее 20-летняя мать винит в связывании и пытках своего ребенка. Но у следователей другое мнение.

Мать с мальчиком проходили лечение в больнице Омска. Но 8 сентября они сбежали оттуда и уехали в Москву, чтобы сняться в выпуске популярного телевизионного шоу. Это и привлекло внимание правоохранительных органов. В Москве ребенка снова поместили в больницу, где его навестили представители органов опеки.

Стали известны новые подробности жуткого происшествия с избиением малыша в Омске

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5-tv.ru

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Ранее Евгения обвинила во всем знакомую, пригласившую ее жить к себе после смерти мужа. Хозяйка дома была беременна и растила еще троих маленьких детей, однако позвала Евгению на время переехать к ней. Бабушка пострадавшего ребенка рассказала 5-tv.ru, что по словам Евгении истязала ребенка ее знакомая — хозяйка дома.

Однако обвиненная в зверствах многодетная мать сообщила сотрудникам полиции о злоупотреблении алкоголем со стороны матери малыша. А ее шестилетняя дочь призналась, что «тетя Женя» любила заклеивать рот сыну скотчем, чтобы тот молчал. Пока что вся семья проходит по делу в качестве свидетелей. В дальнейшем следствие решит, есть ли повод привлечь их к ответственности или нет.

Сейчас решается вопрос о транспортировке задержанной матери изувеченного ребенка в Омск. Врачи московской больницы со своей стороны риска для жизни малыша не видят и дали на это добро. Мальчика также отправят в Омск, но, возможно, отдельно от матери.

Предположительно, малыша отдадут матери Евгении, то есть его бабушке. Также оформить опеку хочет его дядя, брат скончавшегося в марте 2020 года отца Максима. У него хорошие рекомендации и есть финансовая возможность растить ребенка. Ранее родственница Евгении утверждала, что тот якобы работает «в органах», имеет большие связи и вместе с братом не раз угрожал молодой матери, что заберет у нее мальчика.

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