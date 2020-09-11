Жуткие кадры: Омская полиция проверяет обстоятельства зверского избиения малыша
Полуторагодовалого мальчика со следами жутких побоев доставили в больницу.
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Фото, видео: YAY\TASS, СК РФ; 5-tv.ru
Следственный комитет (СК) РФ по Омской области начал проверку по факту избиения полуторагодовалого малыша в ауле Коянбай Таврического района. Мальчик жил у подруги своей 20-летней матери — беременной женщины, воспитывающей троих собственных детей.
По данным следователей, все началось несколько недель назад. Предположительно, мать мальчика временно поселилась у своей знакомой. На фотографиях малыша, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно наличие серьезных травм головы и рук. По словам соседей, мальчика пытали, связывали, морили голодом. Избиения, вероятно, происходили не единожды.
«Неустановленные лица неоднократно наносили телесные повреждения и ограничивали свободу передвижения полуторагодовалому мальчику», — заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области по взаимодействию со СМИ Лариса Болдинова.
Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Мальчика вместе с матерью госпитализировали, он проходит лечение. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. Было возбуждено уголовное дело по пункту «Г», части второй статьи 117 Уголовного кодекса РФ об истязании малолетнего.
Представители правоохранительных органов также проверяют на предмет возможной халатности работу местных сотрудников системы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних.
«Они обязаны были обеспечить безопасные условия проживания несовершеннолетнего», — уточнили в СК.
Мать мальчика заявила, что именно семья ее знакомой била ребенка и ее. Однако соседи молодой женщины в ответ обвинили в издевательствах саму мать, рассказав о ее склонности к употреблению алкоголем, пишет РЕН ТВ. Фотографии, всплывшие в интернете, были сделаны в качестве средства шантажа матери мальчика, чтобы она не сбежала.
Ранее 5-tv.ru писал о случае избиения шестилетнего мальчика в Казани.
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