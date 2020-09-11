Следственный комитет (СК) РФ по Омской области начал проверку по факту избиения полуторагодовалого малыша в ауле Коянбай Таврического района. Мальчик жил у подруги своей 20-летней матери — беременной женщины, воспитывающей троих собственных детей.

По данным следователей, все началось несколько недель назад. Предположительно, мать мальчика временно поселилась у своей знакомой. На фотографиях малыша, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно наличие серьезных травм головы и рук. По словам соседей, мальчика пытали, связывали, морили голодом. Избиения, вероятно, происходили не единожды.

«Неустановленные лица неоднократно наносили телесные повреждения и ограничивали свободу передвижения полуторагодовалому мальчику», — заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области по взаимодействию со СМИ Лариса Болдинова.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Мальчика вместе с матерью госпитализировали, он проходит лечение. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. Было возбуждено уголовное дело по пункту «Г», части второй статьи 117 Уголовного кодекса РФ об истязании малолетнего.

Жуткие кадры: Омская полиция проверяет обстоятельства зверского избиения малыша 1/4 5-tv.ru 2/4 5-tv.ru 3/4 5-tv.ru 4/4 5-tv.ru

Представители правоохранительных органов также проверяют на предмет возможной халатности работу местных сотрудников системы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних.

«Они обязаны были обеспечить безопасные условия проживания несовершеннолетнего», — уточнили в СК.

Мать мальчика заявила, что именно семья ее знакомой била ребенка и ее. Однако соседи молодой женщины в ответ обвинили в издевательствах саму мать, рассказав о ее склонности к употреблению алкоголем, пишет РЕН ТВ. Фотографии, всплывшие в интернете, были сделаны в качестве средства шантажа матери мальчика, чтобы она не сбежала.

Ранее 5-tv.ru писал о случае избиения шестилетнего мальчика в Казани.