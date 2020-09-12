Студент из Челябинска перепрыгнул с одной многоэтажки на другую на велосипеде

Студент челябинского УралГУФКа совершил опасный трюк: парень прыгнул с крыши одной высотки на другую. Видеозаписью он поделился с подписчиками своего YouTube-канала.

После успешного прыжка юноша рассказал, что готовился к этому событию на протяжении месяца. А год назад, глядя на крыши домов, ему пришла эта неоднозначная идея. После череды плодотворных тренировок, просчитав все риски, студент договорился с видеографом, чтобы тот запечатлел его трюк.

Экстремал подобрал для прыжка идеальное место — две, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга 10-этажки. Договорился о выходе на крышу, поднял туда велосипед и после небольшой подготовки совершил задуманное.

Родители парня не знали о том, что он собирается рискнуть своей жизнью. О прыжке им стало известно после соответствующей публикации в интернете. Бесстрашие и безрассудство сына их сильно обеспокоило.

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