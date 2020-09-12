Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Московской области возле села Душоново городского округа Щелково. ЧП произошло около 17 часов в субботу, 12 сентября. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился только пилот. Спасатели ведут его поиски. Обстоятельства произошедшего выясняются.