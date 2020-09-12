Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

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Алиса Маркова
Срочная новость 38

По предварительным данным, на борту воздушного судна находился только пилот. Спасатели ведут его поиски.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Московской области возле села Душоново городского округа Щелково. ЧП произошло около 17 часов в субботу, 12 сентября. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился только пилот. Спасатели ведут его поиски. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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