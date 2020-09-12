Пилот упавшего в Подмосковье легкомоторного самолета погиб

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Алиса Маркова
Срочная новость 24

ЧП произошло возле села Душоново городского округа Щелково.

Пилот упавшего в Подмосковье легкомоторного самолета погиб

Пилот упавшего в Московской области легкомоторного самолета погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье возле села Душоново городского округа Щелково около 17 часов в субботу, 12 сентября. По данным 5-tv.ru, обломки самолета, а также детали раскрывшейся парашютной системы были обнаружены в частично заполненном водой песчаном карьере Душоново. На борту воздушного судна находились пилот и пассажир.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Поиски находившихся на борту самолета людей продолжаются. На месте работают 36 человек, также задействованы 11 единиц техники.

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