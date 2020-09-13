Девушка отпилила себе руку, чтобы получить миллион евро от страховщиков

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Татьяна Меркер
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Мошенница уговорила своего парня помочь ей. В результате сотрудники правоохранительных органов вычислили хитрую схему.

Девушка отпилила себе руку, чтобы получить миллион евро от страховщиков

Фото: ТАСС / YAY\TASS

Жительница Словении придумала «гениальный план», как легко заработать крупную сумму. Она решила отпились себе руку, чтобы получить миллион евро от страховой компании. Девушка предварительно заключила договоры с организациями на выплаты в случае травмы.

Помочь избраннице заработать таким неоднозначным способом согласился ее бойфренд. Парень отрезал руку возлюбленной циркулярной пилой, а сразу после отвез ее в больницу. Причем перед поездкой в клинику пара специально оставила руку дома, что насторожило врачей.

К делу подключились полицейские, которые установили все детали случившегося. Нашли доказательства собственноручного причинения себе вреда, поисковые запросы парня о покупке искусственной руки, а также соглашения со страховщиками.

Девушку признали виновной в мошенничестве и приговорили к двум годам лишения свободы. Ее парень, как соучастник, сел на три года. Руку успели пришить после того как стражи порядка нашли конечность в доме и привезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны новые подробности жуткого происшествия с избиением малыша в Омске.

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