Девушка отпилила себе руку, чтобы получить миллион евро от страховщиков

Жительница Словении придумала «гениальный план», как легко заработать крупную сумму. Она решила отпились себе руку, чтобы получить миллион евро от страховой компании. Девушка предварительно заключила договоры с организациями на выплаты в случае травмы.

Помочь избраннице заработать таким неоднозначным способом согласился ее бойфренд. Парень отрезал руку возлюбленной циркулярной пилой, а сразу после отвез ее в больницу. Причем перед поездкой в клинику пара специально оставила руку дома, что насторожило врачей.

К делу подключились полицейские, которые установили все детали случившегося. Нашли доказательства собственноручного причинения себе вреда, поисковые запросы парня о покупке искусственной руки, а также соглашения со страховщиками.

Девушку признали виновной в мошенничестве и приговорили к двум годам лишения свободы. Ее парень, как соучастник, сел на три года. Руку успели пришить после того как стражи порядка нашли конечность в доме и привезли в больницу.

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