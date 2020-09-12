«Дружит с алкоголем»: боец Александр Шлеменко прокомментировал арест Макгрегора

Полицейские острова Корсика во Франции задержали экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора по обвинению в непристойном поведении. На бойца поступила жалоба на «неподобающие действия сексуального характера» в баре.

Информацию взялся прокомментировать российский боец Александр Шлеменко. Он отметил, что у спортсмена действительно есть проблемы с алкоголем, под действием которого Конор мог совершить то, в чем его обвиняют. Поэтому жалоба посетителя бара на Корсике похожа на правду.

«Известно, что Макгрегор дружит с алкоголем. Перед боем с Хабибом Нурмагомедовым он был пьяный на пресс-конференции, рекламировал свой виски и выпивал», — сообщил Шлеменко.

К настоящему моменту Макгрегора отпустили из полицейского участка и сняли с него все обвинения, о чем заявил его адвокат Эммануэль Рамон. Также он назвал жалобу на своего подзащитного «оскорбительной». Сам экс-чемпион UFC случившееся никак не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Хабиб Нурмагомедов оценил уровень мастерства своего будущего соперника Гэтжи.