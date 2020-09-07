Хабиб Нурмагомедов оценил уровень мастерства своего будущего соперника Гэтжи
Поединок спортсменов ММА пройдет в Абу-Даби 24 октября.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в интервью МИЦ «Известия» рассказал, что думает об уровне мастерства своего будущего соперника, американца Джастина Гэтжи. Их бой пройдет 24 октября в Абу-Даби.
«По защите от борьбы он на первом месте. По выносливости в тройку не входит, и я намерен показать это в бою. А по уровню партера — это большой вопрос. Мы никогда не видели, какой он в партере. Уже во время боя буду тестировать», — сказал он.
В настоящий момент обладатель чемпионского пояса UFC вернулся к серьезным тренировкам. Он делал перерыв на время болезни отца. После его смерти от коронавируса 3 июля боец даже всерьез задумывался о завершении карьеры, но все же решил дать себе еще один шанс. Недавно он выпустил видео в память о покойном родителе.
Подготовка в бою ведется в родном селе Кироваул, но позже отправится тренироваться в Абу-Даби. В другой ситуации он полетел бы готовиться в США, как делал перед каждым боем там, но встреча с Гэтжи назначена в Абу-Даби. Когда решалась судьба поединка, отец Хабиба еще был жив.
«Был выбор, где я могу драться - в Вегасе или Абу-Даби. Я выбрал Абу-Даби, потому что была вероятность, что отец сможет присутствовать. Подписали контракт, и после этого отца не стало. Сейчас же уже не можем поменять место проведения. Бой пройдет в Абу-Даби», — пояснил спортсмен.
Поединок Хабиба и американца Джастина Гэтжи состоится в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254 и станет главным на мероприятии. Транслировать его в России будет канал РЕН ТВ. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения, у американца — два поражения и 22 победы.
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