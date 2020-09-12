«Эксклюзив!» — россиянин продает трусы Киркорова за полмиллиона рублей

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Виктория Андреева
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Автор объявления утверждает: предлагаемое нижнее белье когда-то 100% принадлежало народному артисту РФ.

«Эксклюзив!» — россиянин продает трусы Киркорова за полмиллиона рублей

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Нижнее белье короля поп-сцены Филиппа Киркорова выставили на продажу на одном из популярных сайтов объявлений. Стоимость товара поражает воображение: 500 тысяч рублей за трусики-боксеры, в которых походил именитый исполнитель!

Автор размещенной публикации по имени Евгений с потенциальными покупателями предельно честен: бренд вещицы ему не известен, но можно смело утверждать, что это — эксклюзив. (А разве мэтр эстрады позволит себе носить дешевку с рынка?!)

«Трусы Филиппа Киркорова! Взяты из его личного гардероба на эстраде 2020 года. В отличном состоянии, поношенные им же. Единственный экземпляр!» — написал Евгений.

И тут же интеллигентно намекнул, что желающим «потроллить» на сообщения не ответит. Ждет лишь реального покупателя.

Avito.ru

Спустя всего несколько часов после публикации объявления, просмотрели «уникальный» товар уже несколько тысяч человек. Если так будет продолжаться и дальше, не исключено, что вскоре «эксклюзив от Киркорова» кто-нибудь приобретет. Правда, кто и как при сделке сможет подтвердить подлинность вещицы — не уточнялось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Эвелина Бледанс предложила обменять информацию о новом романе актера Данилы Козловского на кругленькую сумму. 

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