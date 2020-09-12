«За деньги»: Бледанс предложила продать информацию о романе Козловского
Актера подозревают в любовной связи с коллегой по цеху Оксаной Акиньшиной.
Фото: www.globallookpress / Valery Lukyanov
Возможный роман Данилы Козловского с Оксаной Акиньшиной активно обсуждают в сети и в светской тусовке. Поводом к этому стало появившееся видео совместного отдыха актеров на турецком курорте. Кроме того, звезды вместе появились на показе фильма Кристофера Нолана «Начало» в кинотеатре «Октябрь» в Москве.
Не прошла мимо обсуждения личной жизни Козловского и телеведущая Эвелина Бледанс. В разговоре с журналистом Sobesednik.ru она рассказала, что сотрудничает с «самым близким родственником» Данилы, так что с актером она «на короткой ноге».
«Я очень близко (к Козловскому. Прим. ред.) и могу все разузнать, но это уже будет за деньги!» — заявила с иронией Бледанс.
Сама ведущая на том же показе фильма «Начало» в кинотеатре Москвы поделилась с прессой подробностями и своей личной жизни. Эвелина сообщила, что после развода с супругом Александром Семиным она уже успела устроить свою личную жизнь, тем самым подтвердив слухи о своем тайном кавалере.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Козловский подарил цветы зрительнице, пострадавшей на спектакле с его участием.
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