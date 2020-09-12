«За деньги»: Бледанс предложила продать информацию о романе Козловского

Возможный роман Данилы Козловского с Оксаной Акиньшиной активно обсуждают в сети и в светской тусовке. Поводом к этому стало появившееся видео совместного отдыха актеров на турецком курорте. Кроме того, звезды вместе появились на показе фильма Кристофера Нолана «Начало» в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

Не прошла мимо обсуждения личной жизни Козловского и телеведущая Эвелина Бледанс. В разговоре с журналистом Sobesednik.ru она рассказала, что сотрудничает с «самым близким родственником» Данилы, так что с актером она «на короткой ноге».

«Я очень близко (к Козловскому. Прим. ред.) и могу все разузнать, но это уже будет за деньги!» — заявила с иронией Бледанс.

Сама ведущая на том же показе фильма «Начало» в кинотеатре Москвы поделилась с прессой подробностями и своей личной жизни. Эвелина сообщила, что после развода с супругом Александром Семиным она уже успела устроить свою личную жизнь, тем самым подтвердив слухи о своем тайном кавалере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Козловский подарил цветы зрительнице, пострадавшей на спектакле с его участием.