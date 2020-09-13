Дирижабль, аэростаты и полеты среди гор: В Сочи открылся первый в России аэропарк

В Сочи в поселке Солохаул открылся первый в России аэропарк. Он расположился среди гор, рядом с горными реками и чайными плантациями. В аэропарке представлены десять аэростатов, аэролифт и единственный в России дирижабль, прокатиться на которых гости смогут в течение всего года.

Идея объединить на одной площадке воздухоплавателей со всей страны принадлежит Виталию Баскову. По его словам, в новом аэропарке собраны все типы воздухоплавательных судов: тепловые и газовые.

«Из четырех типов мы уже собрали три. Это и аэростат гелевый, наполненный гелем, который поднимается на 150 метров, у него объем 3600 кубов геля. Поднимает он человек 15-18», — рассказал руководитель парка.

Басков также поведал, что ничего подобного в России до сих пор не было. Он отметил, что подобные шары есть в Диснейленде во Франции и других мировых столицах: Лондоне, Берлине и Лиссабоне. Сила, с которой он тянет наверх, равняется четырем тоннам.

Приятным сюрпризом для гостей стал и единственный в России дирижабль, который доставили из Санкт-Петербурга. Изначально дирижабль планировали использовать для полетов в Северной столице, однако из-за неблагоприятных погодных условий этот летательный аппарат там «не прижился». Сочи же с горным климатом стал идеальной площадкой для воздухоплавания. Как объяснил пилот дирижабля Сергей Кожеченков, из-за того, что ветер в парке дует в три стороны, данная площадка является удачной точкой для полетов.

«Здесь удобно, что ветер постоянно дует в три стороны, здесь стабильный ветер, который дует либо на море, либо с моря, либо с ущелья. Всегда можно погасить скорость при помощи находящего потока и можно рассчитать полет, когда летим против ветра, зная, что скорость будет в несколько раз больше, когда будем возвращаться обратно», — поделился Кожеченков.

Он также добавил, что дирижабль, которым он управляет, — маневренный и довольно скоростной.

Своими впечатлениями от полета на дирижабле поделились и гости аэропарка. Так, Ольга Манцуль пришла в восторг, совершив полет среди такой потрясающей, по ее словам, красоты.

«Совершенно необычные ощущения и впечатления очень здорово чувствовать себя практически птицей на таком необычном летательном аппарате дирижабле. Я думала это давно в прошлом, а оказывается вот оно совсем рядом», — не смогла сдержать эмоций девушка.

К слову, дирижабль вмещает в кабину до четырех человек. При этом поднимается летательный аппарат на высоту до 500 метров.

Еще один тип воздушных судов, который будет радовать гостей аэропарка, — это воздушный шар. В первый день работы парка гости смогли совершить на нем свободный полет без троса вдоль устья реки Шахе. А вечером в парке можно было наблюдать парад шаров.

Все летательный аппараты будут работать в парке постоянно. Как рассчитывают организаторы, за один день полетать на воздушных судах смогут около пятисот человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Виторган и Нино Нинидзе прокатились на воздушном шаре.