Видео: Жесткое ДТП парализовало движение на Дворцовой набережной в Петербурге

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 148

По предварительным данным, в центре Северной столицы столкнулись Volkswagen и Nissan.

Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов, 5-tv.ru

Жесткое ДТП произошло в центре Санкт-Петербурга этой ночью. На пересечении Дворцовой набережной и Мошкова переулка столкнулись Volkswagen и Nissan. В результате движение на участке дороги в настоящий момент парализовано. На месте дежурят спасатели и сотрудники ГИБДД. О пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства причины случившегося уточняются. 5-tv.ru следит за ситуацией.

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