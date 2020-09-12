Видео: Жесткое ДТП парализовало движение на Дворцовой набережной в Петербурге
По предварительным данным, в центре Северной столицы столкнулись Volkswagen и Nissan.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов, 5-tv.ru
Жесткое ДТП произошло в центре Санкт-Петербурга этой ночью. На пересечении Дворцовой набережной и Мошкова переулка столкнулись Volkswagen и Nissan. В результате движение на участке дороги в настоящий момент парализовано. На месте дежурят спасатели и сотрудники ГИБДД. О пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства причины случившегося уточняются. 5-tv.ru следит за ситуацией.
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