Чудо в Ижме 10 лет спустя: как хранитель взлетно-посадочной полосы предотвратил авиакатастрофу

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Как изменилось жизнь Сергея Сотникова, после едва не произошедшего крушения самолета. Благодаря ему пилотам самолета удалось сохранить более 80 жизней.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева, 5-tv.ru

В минувший понедельник исполнилось десять лет событиям, которые навсегда вошли в историю отечественной авиации. 7 сентября 2010 года самолет ТУ-154 совершил аварийную посадку на заброшенном аэродроме поселка Ижма, в республике Коми. Ни один человек на борту не пострадал. И это при том, что полоса была короче, а на ней не было никакого оборудования.

Это могла быть героическая история двух отважных пилотов — Евгения Новоселова и Андрея Ламанова, которые потом станут Героями России. Но вряд бы они посадили самолет если бы не Сергей Сотников.

Начальник вертолетной площадки в Ижме 12 лет по собственной инициативе очищал ВПП от растений, убирал мусор, обновлял разметку. Его никто не просил и не приказывал, да к том уже аэропорт давно закрыли. А Сотников, все равно, просто выходил каждый день на работу. Чтобы однажды, вот эта потрясающая ответственность и неравнодушие спасли десятки жизней. Мы встретились с главными участниками того таежного чуда и узнали, как изменилась их жизнь после 7 сентября. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о годовщине аварийной посадки А321 в кукурузном поле. Как еще могли развиваться события?

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