Аварийная посадка А321 в кукурузном поле: Как еще могли развиваться события?

|
Молодцова Анна
21

В рамках нового VR-расследования эксперты в авиационной отрасли прокомментировали, могли ли летчики воздушного судна избежать ЧП и спасти самолет.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье

Аварийная посадка самолета Airbus A321 в кукурузном поле Московской области произошла почти год назад — 15 августа 2019 года. Тогда, по словам многих, пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сотворили настоящее «чудо», ведь все 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили. Известно, что лайнер, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, на высоте 20-30 метров после взлета столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатели.

У пилотов было немного времени, чтобы принять единственно верное решение — весь полет длился всего 93 секунды. Однако, как считают некоторые, ЧП все же можно было избежать, а самолет спасти. Журналисты РИА-Новости провели собственное расследование «Чудо на кукурузном поле», к которому привлекли специалистов в авиационной отрасли и воссоздали обстоятельства того полета с помощью виртуальных технологий. Они проанализировали ключевые моменты, в которые можно было принять другие решения и таким образом предоставили возможность увидеть, могли ли летчики A321 поступить иначе.

Сценарий 1. Сесть на взлетно-посадочную полосу сразу после попадания птиц

Возможность вернуться на взлетно-посадочную сразу после попадания чаек в двигатели активно обсуждалась в обществе. Однако большинство экспертов сразу же отвергли этот вариант, заявив, что в воздухе этого сделать уже было нельзя.

«Если бы птицы попали им на разбеге, когда они еще не оторвались от полосы, можно было бы прекратить взлет — полоса в Жуковском длинная, можно было бы остановиться. Но они поймали птиц уже взлетев, уже были в воздухе. Садиться на полосу уже просто-напросто было нельзя, потому что полоса закончилась», — сообщил бывший начальник управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров.

Сценарий 2. Вернуться в аэропорт

Вторым возможным вариантом мог бы быть разворот в небе и возвращение в аэропорт. По словам командира самолета A320 Андрея Литвинова, летчикам надо было сделать круг, зайти на посадку и затем сесть с одним отказавшим двигателем.

Пилоты об этом и попросили, следуя инструкции. Однако в этот же момент заметили, что уже не набирают высоту. Как объяснил Мастеров, после повреждения второго двигателя и потери им мощности ушла «тенденция к набору высоты» — самолет начал снижаться. Воздушное судно в любом случае не смогло бы набрать высоту и развернуться.

«Поэтому экипажу ничего не оставалось, кроме как быстро подобрать площадку и сесть», — считает эксперт.

Кроме того, часть специалистов настаивает, что если бы второй двигатель отказал полностью, а самолет начал бы обратный заход, лайнер мог бы упасть в другом месте — над городом, дорогой или полем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в рамках VR-расследования журналисты реконструировали полет А321.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье
14 авг
Год посадки A321 в кукурузном поле: Реконструкция ЧП в виртуальной реальности
20 мар
Летчика-героя Дамира Юсупова удивил его 20-метровый портрет на доме в Сургуте
21 нояб
Путин вручил звезды Героев России посадившим А321 в кукурузном поле пилотам
20 нояб
Летчиков, посадивших самолет в кукурузном поле, наградят звездами Героев России
15 нояб
Почему пилот Дамир Юсупов стал скрывать свое имя от пассажиров?
10 окт
Фото: летчик-герой Дамир Юсупов встретился со спасенными пассажирами
3 окт
Летчик-герой, посадивший самолет в кукурузном поле, посетил школу в Петербурге
22 сент
Летчик-герой из «Уральских авиалиний» вернулся к полетам
21 сент
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
15 сент
Пилотов, посадивших A-321 в кукурузном поле, увековечили на граффити

Читайте также

+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
В России разработали компактный пистолет для МВД и Росгвардии
16:13
«Мои любимые девочки» — Игоря Крутого тронула фотография второй жены
16:09
За что предложили лишать прав злостных автохулиганов
15:59
Адвокат семьи Картрайта потребовал, чтобы Марину Кохал оставили в СИЗО
15:55
Аварийная посадка А321 в кукурузном поле: Как еще могли развиваться события?
15:28
Тихановская заявила, что на выборах ее поддержали 60-70% избирателей

Сейчас читают

«Я тебя просто застрелю»: Светлана Лазарева ответила на слухи о разводе с мужем
Фото протокола, в котором Ефремов признает вину в смертельном ДТП
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок