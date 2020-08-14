Аварийная посадка А321 в кукурузном поле: Как еще могли развиваться события?
В рамках нового VR-расследования эксперты в авиационной отрасли прокомментировали, могли ли летчики воздушного судна избежать ЧП и спасти самолет.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru
Аварийная посадка самолета Airbus A321 в кукурузном поле Московской области произошла почти год назад — 15 августа 2019 года. Тогда, по словам многих, пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сотворили настоящее «чудо», ведь все 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили. Известно, что лайнер, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, на высоте 20-30 метров после взлета столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатели.
У пилотов было немного времени, чтобы принять единственно верное решение — весь полет длился всего 93 секунды. Однако, как считают некоторые, ЧП все же можно было избежать, а самолет спасти. Журналисты РИА-Новости провели собственное расследование «Чудо на кукурузном поле», к которому привлекли специалистов в авиационной отрасли и воссоздали обстоятельства того полета с помощью виртуальных технологий. Они проанализировали ключевые моменты, в которые можно было принять другие решения и таким образом предоставили возможность увидеть, могли ли летчики A321 поступить иначе.
Сценарий 1. Сесть на взлетно-посадочную полосу сразу после попадания птиц
Возможность вернуться на взлетно-посадочную сразу после попадания чаек в двигатели активно обсуждалась в обществе. Однако большинство экспертов сразу же отвергли этот вариант, заявив, что в воздухе этого сделать уже было нельзя.
«Если бы птицы попали им на разбеге, когда они еще не оторвались от полосы, можно было бы прекратить взлет — полоса в Жуковском длинная, можно было бы остановиться. Но они поймали птиц уже взлетев, уже были в воздухе. Садиться на полосу уже просто-напросто было нельзя, потому что полоса закончилась», — сообщил бывший начальник управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров.
Сценарий 2. Вернуться в аэропорт
Вторым возможным вариантом мог бы быть разворот в небе и возвращение в аэропорт. По словам командира самолета A320 Андрея Литвинова, летчикам надо было сделать круг, зайти на посадку и затем сесть с одним отказавшим двигателем.
Пилоты об этом и попросили, следуя инструкции. Однако в этот же момент заметили, что уже не набирают высоту. Как объяснил Мастеров, после повреждения второго двигателя и потери им мощности ушла «тенденция к набору высоты» — самолет начал снижаться. Воздушное судно в любом случае не смогло бы набрать высоту и развернуться.
«Поэтому экипажу ничего не оставалось, кроме как быстро подобрать площадку и сесть», — считает эксперт.
Кроме того, часть специалистов настаивает, что если бы второй двигатель отказал полностью, а самолет начал бы обратный заход, лайнер мог бы упасть в другом месте — над городом, дорогой или полем.
Ранее 5-tv.ru писал, что в рамках VR-расследования журналисты реконструировали полет А321.
- 14 авг
- Год посадки A321 в кукурузном поле: Реконструкция ЧП в виртуальной реальности
- 20 мар
- Летчика-героя Дамира Юсупова удивил его 20-метровый портрет на доме в Сургуте
- 21 нояб
- Путин вручил звезды Героев России посадившим А321 в кукурузном поле пилотам
- 20 нояб
- Летчиков, посадивших самолет в кукурузном поле, наградят звездами Героев России
- 15 нояб
- Почему пилот Дамир Юсупов стал скрывать свое имя от пассажиров?
- 10 окт
- Фото: летчик-герой Дамир Юсупов встретился со спасенными пассажирами
- 3 окт
- Летчик-герой, посадивший самолет в кукурузном поле, посетил школу в Петербурге
- 22 сент
- Летчик-герой из «Уральских авиалиний» вернулся к полетам
- 21 сент
- Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
- 15 сент
- Пилотов, посадивших A-321 в кукурузном поле, увековечили на граффити
Читайте также
46%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?