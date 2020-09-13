Авторитет ШОС повышается в мире во многом благодаря роли России

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На этой неделе Владимир Путин встретился с министрами иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества.

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Только так, фиксируя каждую минуту, каждый поступок, каждое дело тех, кто оказался в этом страшном котле войны мы сохраним память о великом подвиге нашего народа. Помните, как в тех в легендарных стихах Роберта Рождественского: «Это нужно не мертвым, это нужно живым.» И как бы не старались те, для кого русская сила духа становится очень неудобной в современных реалиях, наша страна остается верной своим предкам и пытается донести правду о тех событиях.

На этой неделе сохранение исторической справедливости стало одной из тем разговора Владимира Путина с министрами иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества. ШОС наращивает авторитет в мире. В то время, как крупные западные партнеры не могут найти общий язык в рамках своих объединений, другие страны все больше обращают внимание на более тесное сотрудничество с Россией.

«Между тем отрадно, что растет интерес к совместной работе с ШОС у других стран и международных структур. Мы с вами получили 16 заявок на вступление в нашу организацию в качестве государств-членов, получение статуса наблюдателя или партнера по диалогу. Это является подтверждением того, каким авторитетом пользуется наша организация в мире», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Встреча министров иностранных дел — это заключительный этап подготовки саммита глав государств ШОС. Россия завершает свое председательство и передаст эстафету Таджикистану. Проведение саммита планируется в ноябре в формате видеоконференции.

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