Радужный «Оскар»: к чему приведут новые цензурные требования к фильмам?
Обозреватель Виктор Мараховский убежден, через несколько лет фильмы в США будут сниматься представителями меньшинств для меньшинств. Кто будет смотреть такие картины, Голливуд, кажется, не волнует.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: PA / Jennifer Graylock, 5-tv.ru
Главной сенсацией недели в мире массовой культуры стало, конечно, введение Американской академией киноискусств цензурных требований к фильмам, претендующим на звание лучшей картины года. Напомню: с 2024 года можно будет не пытаться бороться за главный «Оскар», если в вашей картине не соблюдены хотя бы два из четырех пакетов требований:
1) Содержание фильма: главный или значимый персонаж должен быть национальным или расовым меньшинством, не менее трети актеров должны быть женщинами, или сексуальными меньшинствами, или опять-таки расовыми, или инвалидами, а его тема фильма должна быть посвящена женщинам и меньшинствам.
2) Съемочная группа фильма. Не менее трех руководящих и шести менее высокопоставленных членов группы должны быть меньшинствами, в целом меньшинства должны представлять не менее трети группы.
3) Стажеры. Та же история.
4) Маркетинг. Та же история.
Иными словами, творцам придется выбирать: или вы снимаете про меньшинства, или вы снимаете вместе с меньшинствами, или вы готовите меньшинства себе на смену, или меньшинства зарабатывают на том, что вы снимаете.
Что тут хотелось бы. Наши, российские, режиссеры, кинообозреватели и кинокритики называют это дискриминацией, глупостью, маразмом и так далее. И сравнивают это кто со знаменитым «Кодексом Хейса», который запрещал в Голливуде с 30-х по 60-е всякую непристойность, кто с советской цензурой.
На самом деле, конечно же, перед нами никакая не цензура. Вообще не цензура. Потому что понятно: ни один нормальный режиссер не будет снимать мелодраму об арабских лесбиянках с избыточным весом только потому, что этого как бы требуют бешеные активисты, атакующие Голливуд.
Собственно, активисты этого от режиссеров и не ждут. Это требование к содержанию фильма — банальный шантаж, подобный старинному предложению в подворотне от мордоворота «Мужик, купи кирпич, сколько у тебя денег есть?». На самом деле логично, что не желающие получать цензуру кинотворцы предпочтут выполнять другие требования.
Скажем, по части стажеров, костюмеров или маркетинга. А это значит — киношникам придется выращивать на смену нынешнему Голливуду — Голливуд идеологический и состоящий из меньшинств. Ну а после того, как меньшинства в Голливуде станут большинством и подомнут его под себя — они уже сами, добровольно, начнут снимать фильмы о себе любимых и набирать чисто меньшинственные команды.
Ведь про дискриминацию большинства в новых правилах ничего не сказано. Никаких белых гетеросексуалов там может вообще не быть. Вопрос, конечно, в том, будет ли кто-нибудь эти фильмы смотреть. Но он, кажется, нынешний Голливуд уже не интересует.
Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания
Читайте также
63%
-0.64 88.68
-0.62
Нашли ошибку?