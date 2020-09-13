Радужный «Оскар»: к чему приведут новые цензурные требования к фильмам?

Эфирная новость 55

Обозреватель Виктор Мараховский убежден, через несколько лет фильмы в США будут сниматься представителями меньшинств для меньшинств. Кто будет смотреть такие картины, Голливуд, кажется, не волнует.

Фото, видео: PA / Jennifer Graylock, 5-tv.ru

Главной сенсацией недели в мире массовой культуры стало, конечно, введение Американской академией киноискусств цензурных требований к фильмам, претендующим на звание лучшей картины года. Напомню: с 2024 года можно будет не пытаться бороться за главный «Оскар», если в вашей картине не соблюдены хотя бы два из четырех пакетов требований:

1) Содержание фильма: главный или значимый персонаж должен быть национальным или расовым меньшинством, не менее трети актеров должны быть женщинами, или сексуальными меньшинствами, или опять-таки расовыми, или инвалидами, а его тема фильма должна быть посвящена женщинам и меньшинствам.

2) Съемочная группа фильма. Не менее трех руководящих и шести менее высокопоставленных членов группы должны быть меньшинствами, в целом меньшинства должны представлять не менее трети группы.

3) Стажеры. Та же история.

4) Маркетинг. Та же история.

Иными словами, творцам придется выбирать: или вы снимаете про меньшинства, или вы снимаете вместе с меньшинствами, или вы готовите меньшинства себе на смену, или меньшинства зарабатывают на том, что вы снимаете.

Что тут хотелось бы. Наши, российские, режиссеры, кинообозреватели и кинокритики называют это дискриминацией, глупостью, маразмом и так далее. И сравнивают это кто со знаменитым «Кодексом Хейса», который запрещал в Голливуде с 30-х по 60-е всякую непристойность, кто с советской цензурой.

На самом деле, конечно же, перед нами никакая не цензура. Вообще не цензура. Потому что понятно: ни один нормальный режиссер не будет снимать мелодраму об арабских лесбиянках с избыточным весом только потому, что этого как бы требуют бешеные активисты, атакующие Голливуд.

Собственно, активисты этого от режиссеров и не ждут. Это требование к содержанию фильма — банальный шантаж, подобный старинному предложению в подворотне от мордоворота «Мужик, купи кирпич, сколько у тебя денег есть?». На самом деле логично, что не желающие получать цензуру кинотворцы предпочтут выполнять другие требования.

Скажем, по части стажеров, костюмеров или маркетинга. А это значит — киношникам придется выращивать на смену нынешнему Голливуду — Голливуд идеологический и состоящий из меньшинств. Ну а после того, как меньшинства в Голливуде станут большинством и подомнут его под себя — они уже сами, добровольно, начнут снимать фильмы о себе любимых и набирать чисто меньшинственные команды.

Ведь про дискриминацию большинства в новых правилах ничего не сказано. Никаких белых гетеросексуалов там может вообще не быть. Вопрос, конечно, в том, будет ли кто-нибудь эти фильмы смотреть. Но он, кажется, нынешний Голливуд уже не интересует.

Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания

Читайте также

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:43
Губернатор назвал самостроем горевшую ночью в Краснодаре многоэтажку
16:29
Радужный «Оскар»: к чему приведут новые цензурные требования к фильмам?
16:16
Чулпан Хаматова в кружевной блузке представила на «Кинотавре» новый фильм
16:04
Останки расчлененной женщины ищут в Ленобласти — видео
15:52
Миллиарды на детей. Правительство увеличило расходы на пособия
15:39
По стопам Айзы: «Капитан Америка» Крис Эванс случайно слил в сеть очень интимное фото

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок