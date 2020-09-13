Радужный «Оскар»: к чему приведут новые цензурные требования к фильмам?

Главной сенсацией недели в мире массовой культуры стало, конечно, введение Американской академией киноискусств цензурных требований к фильмам, претендующим на звание лучшей картины года. Напомню: с 2024 года можно будет не пытаться бороться за главный «Оскар», если в вашей картине не соблюдены хотя бы два из четырех пакетов требований:

1) Содержание фильма: главный или значимый персонаж должен быть национальным или расовым меньшинством, не менее трети актеров должны быть женщинами, или сексуальными меньшинствами, или опять-таки расовыми, или инвалидами, а его тема фильма должна быть посвящена женщинам и меньшинствам.

2) Съемочная группа фильма. Не менее трех руководящих и шести менее высокопоставленных членов группы должны быть меньшинствами, в целом меньшинства должны представлять не менее трети группы.

3) Стажеры. Та же история.

4) Маркетинг. Та же история.

Иными словами, творцам придется выбирать: или вы снимаете про меньшинства, или вы снимаете вместе с меньшинствами, или вы готовите меньшинства себе на смену, или меньшинства зарабатывают на том, что вы снимаете.

Что тут хотелось бы. Наши, российские, режиссеры, кинообозреватели и кинокритики называют это дискриминацией, глупостью, маразмом и так далее. И сравнивают это кто со знаменитым «Кодексом Хейса», который запрещал в Голливуде с 30-х по 60-е всякую непристойность, кто с советской цензурой.

На самом деле, конечно же, перед нами никакая не цензура. Вообще не цензура. Потому что понятно: ни один нормальный режиссер не будет снимать мелодраму об арабских лесбиянках с избыточным весом только потому, что этого как бы требуют бешеные активисты, атакующие Голливуд.

Собственно, активисты этого от режиссеров и не ждут. Это требование к содержанию фильма — банальный шантаж, подобный старинному предложению в подворотне от мордоворота «Мужик, купи кирпич, сколько у тебя денег есть?». На самом деле логично, что не желающие получать цензуру кинотворцы предпочтут выполнять другие требования.

Скажем, по части стажеров, костюмеров или маркетинга. А это значит — киношникам придется выращивать на смену нынешнему Голливуду — Голливуд идеологический и состоящий из меньшинств. Ну а после того, как меньшинства в Голливуде станут большинством и подомнут его под себя — они уже сами, добровольно, начнут снимать фильмы о себе любимых и набирать чисто меньшинственные команды.

Ведь про дискриминацию большинства в новых правилах ничего не сказано. Никаких белых гетеросексуалов там может вообще не быть. Вопрос, конечно, в том, будет ли кто-нибудь эти фильмы смотреть. Но он, кажется, нынешний Голливуд уже не интересует.

Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания