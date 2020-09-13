«Уральская неделя гордости»: ЛГБТ-активисты нашли опасный подход к несовершеннолетним

В России уже давно действует пока еще мягкая сила. Речь идет о половом воспитании под радужным флагом. Да, у нас действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Но это почему-то не мешает нашим ЛГБТ-активистам и их западным идеологам продолжать пропагандировать.

На этой неделе в Екатеринбурге меньшинства устроили «Уральскую неделю гордости». Тут вам и лекции, и вечеринки, и тематические семинары. Организаторы утверждают, что это просто разговоры о толерантности и только 18+. Однако корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев отправился на Урал и своими глазами увидел, что они нашли подход к несовершеннолетним и весьма опасный.

Это одно из десятков мероприятий «Уральской недели гордости». Танцы, лекции, мастер-классы в режиме нон-стоп. Всего за шесть дней Екатеринбург узнал, как делать гендерно-нейтральный макияж, то есть, одинаковый для мужчин и женщин. А еще знаменитый композитор Джузеппе Верди спустя сто лет после смерти вдруг оказался жутким сексистом — ведь в его операх якобы унижают права женщин. Вход в мир новых откровений — свободный, рады тут почти всем.

Этапы этого фестиваля проходят сразу на пяти площадках в самом центре Екатеринбурга. На входе перед каждой лекцией дежурят волонтеры: измеряют посетителям температуру и проверяют паспорт. Внутрь пускают строго по предварительной регистрации и только тех, кому уже исполнилось 18 лет.

Впрочем, как мы выяснили: правило работает только на очных — оффлайн — встречах. В интернете проходит совсем другая «Неделя гордости». Трансляции с похожими лекциями вовсю ведет местный ресурсный центр ЛГБТ — и посмотреть их может даже ребенок. Вот в этом здании для матерых активистов организуют особые тематические встречи, а подросткам помогают верно определиться с сексуальной ориентацией.

«Люди, которым нет 18, чаще всего обращаются за принятием, возможностью быть услышанными. Для меня важно создать среду, в которой человек сможет обратиться к себе и понять что-то о своей ориентации, гендерной идентичности», — говорит психолог ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Полина Закирова.

О том, к чему в свое время привела такая психологическая поддержка в деталях помнят местные жители. Сергей Колясников рассказывает, как в начале нулевых, после массированной обработки, молодежь Екатеринбурга вышла на полноценные гей-парады. Те же ЛГБТ-активисты раздавали одноразовые шприцы и презервативы 14-летним, ходили по школам и проводили уроки секс просвета.

А совсем недавно, похоже, решили тряхнуть стариной — провели конкурс гендерной толерантности для младших школьников. Среди заданий, например, было нарисовать целующиеся однополые пары. А чем больше гендеров знают малыши, тем выше оценка за работу.

«У нас неспроста внесли в Конституцию положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины. Настолько сильное давление извне, что пришлось это сделать. Эта пропаганда уже выходит на уровень принуждения. А начинается все с детских рисунков в школе», — говорит публицист Сергей Колясников.

Сейчас от этих акций сотрудники ресурсного центра пытаются откреститься: все посты о них удалены, да и к детям в школы адептов сомнительных веяний больше не пускают. Зато процесс просвещения в интернете вспыхнул с новой силой. На каналах активистов — десятки мотивирующих роликов. Но штатные юристы центра делают вид, будто не понимают, что среди тысяч зрителей обязательно найдутся дети.

«Если человек видит, что есть маркировка „18+“, но ему нет 18-ти, и он заходит на видео, то это уже ответственность его и его родителей. Мы не считаем, что „Неделя гордости“ нарушает закон о пропаганде. Совершенно», — считает юрист ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Анна Плюснина.

Те, кто давно следит за уральским ЛГБТ сообществом уверены: эта «Неделя гордости» — лишь промежуточная станция давно выверенного маршрута. Его конечная цель — вложить в молодые головы мысли, что ЛГБТ — это очень модно и берут туда лишь избранных, самых лучших. Активисты пользуются лазейкой в законе о гей-пропаганде и подают подросткам то же блюдо, что и раньше, только в цифровой обертке.

«Информация о повестке мероприятия изложена в стиле, который может вызвать интерес у несовершеннолетних. Это конечно же может привлечь внимание правоохранительных органов», — убежден юрист Даниил Черных-Аипов.

Которого Екатеринбургские полицейские пока не проявляют. На сайте местного ресурсного центра указан список партнеров. Вот логотипы британского консульства и организации ILGA-Europe, которая напрямую спонсируется Евросоюзом. Такой тесной дружбой с иностранцами уральские активисты гордятся. Вот, Алла Чикинда сама училась во Франции и честно рассказывает: коллеги из-за рубежа регулярно поддерживают деньгами и приглашают на стажировки.

«Это сотрудничество по грантам, грантовым конкурсам. Бывают семинары для сотрудников НКО, которые работают с уязвимыми группами. Там объясняют, как оказывать услуги, общаться со СМИ, работать с соцсетями», — говорит пиар-менеджер ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Алла Чикинда.

На западе такая же пропаганда уже дает вполне конкретные плоды. Кумиры миллионов — Меган Фокс и Шарлиз Терон уже переодевают своих сыновей в платья. А в Финляндии, где сейчас тоже проходит «Неделя гордости» прямо на улицах танцуют обнаженные трансгендеры. На этот раз — под покровительством премьер-министра Санны Марин. Она сама выросла в семье с двумя мамами и против таких выступлений, ничего не имеет.

«Нам важно сделать заметными сложности, с которыми сталкиваются меньшинства каждый день. Нам нужно продвигать равенство, отсутствие дискриминации и права людей. В Финляндии и по всему миру!» — утверждает премьер-министр Финляндии Санна Марин.

И, кажется, госпожу Марин не пугает, что индекс рождаемости в Финляндии только за последние годы сократился на четверть. В подавляющем большинстве семей — всего по одному ребенку — гораздо меньше, чем у соседей по полуострову, где пока нет такой свободы нравов. Такими темпами целая нация может исчезнуть уже к концу столетия. Эксперты говорят — та же стратегическая цель и у ЛГБТ-пропагандистов, которые работают с Россией.

«Это нацелено на подмену института семьи. Их западные технологи не хотят, чтобы Россия была процветающей страной. Они хотят растлить и развалить, но мы будем сопротивляться», — считает вице-президент «Уральского родительского комитета» Евгений Маленкин.

Эту простую истину, похоже, начали понимать и западные жертвы радужных идеологов. Одна из самых известных в Британии девушек-трансгендеров Кайра Бэлл когда-то также пришла на похожий фестиваль, влилась в модное течение. Теперь, спустя годы гормональной терапии и десятки хирургических операций, искренне сожалеет что превратилась в мужчину.

«Я была молодой, мне хотелось экспериментов. А теперь приходится жить с изменениями из-за множества операций. Это просто ужасно, я жалею о том, что клюнула на эту удочку. Теперь я против этого», — говорит Кайра Бэлл.

Действиями организаторов российской «Недели гордости» уже заинтересовались федеральные власти. В Госдуме выступили против подобных фестивалей, а властям Екатеринбурга отправили официальные запросы — с требованием разъяснить: как вышло, что пропаганда ЛГБТ велась и ведется у всех на виду.

«Это пробел, который нам предстоит устранить. Ведь эти мероприятия проводятся не по желанию екатеринбуржцев, а вопреки. То есть, это назойливая форма пропаганды и агитации. Я уже подготовил, отправил запрос. Я считаю недопустимым проведение подобных фестивалей», — уверен депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Жалобы в ФСБ, прокуратуру уже написали и многие обычные екатеринбуржцы. А тем временем, ЛГБТ-сообщество собирается лишь расширять свое влияние на Урале — в планах открыть еще один крупный ресурсный центр — в суровом Челябинске.