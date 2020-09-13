Смонтированная с ошибками электропроводка могла привести к пожару в краснодарской многоэтажке

Озвучена еще одна вероятная причина мощного пожара в многоэтажном доме в Краснодаре на улице Российская. По данным источника ТАСС, в здании была с ошибками смонтирована электропроводка, в результате произошло короткое замыкание. При этом ранее сообщалось, что возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Из-за неправильного монтажа электропроводки в квартире на восьмом этаже произошел аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе, что привело к пожару», — отметил инсайдер.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован, его площадь составляла 4400 квадратных метров. Ему был присвоен четвертый ранг сложности. Более 300 жильцов экстренно вывели из здания. Как рассказали очевидцы, в трудный момент они объединились и помогли перетащить припаркованные машины, которые мешали автомобилям сотрудников МЧС приступить к тушению.

В результате ЧП сгорели 60 квартир на восьмом и четыре квартиры на седьмом этаже. Как сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, для эвакуированных людей был организован пункт временного размещения.