Смонтированная с ошибками электропроводка могла привести к пожару в краснодарской многоэтажке

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 96

Площадь возгорания превысила четыре тысячи квадратных метров. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

Фото, видео: Instagram @kristilulya, @aleks_7550; 5-tv.ru

Озвучена еще одна вероятная причина мощного пожара в многоэтажном доме в Краснодаре на улице Российская. По данным источника ТАСС, в здании была с ошибками смонтирована электропроводка, в результате произошло короткое замыкание. При этом ранее сообщалось, что возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Из-за неправильного монтажа электропроводки в квартире на восьмом этаже произошел аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе, что привело к пожару», — отметил инсайдер.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован, его площадь составляла 4400 квадратных метров. Ему был присвоен четвертый ранг сложности. Более 300 жильцов экстренно вывели из здания. Как рассказали очевидцы, в трудный момент они объединились и помогли перетащить припаркованные машины, которые мешали автомобилям сотрудников МЧС приступить к тушению.

В результате ЧП сгорели 60 квартир на восьмом и четыре квартиры на седьмом этаже. Как сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, для эвакуированных людей был организован пункт временного размещения.

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