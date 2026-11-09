Полный провал: мошенник-неудачник вынес из ювелирного 200 фальшивых колец

Вор в Стамбуле украл 200 пластиковых колец вместо золотых

В Стамбуле задержали гражданина Молдавии, который решил поправить свое финансовое положение за счет ювелирного магазина. Как выяснилось позже, злоумышленник вынес 200 колец, искренне веря, что держит в руках чистое золото. Об этом пишет издание Milliyet.

Инцидент произошел 4 ноября в районе Орхантепе. Вор проник в магазин после полуночи, смел с витрины 200 колец, три золотые серьги и три браслета, после чего скрылся. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Однако вскоре вора ждало жестокое разочарование. Владелец магазина объяснил, что настоящими драгоценностями были лишь серьги и браслеты. А все 200 колец, которые так приглянулись мужчине, оказались пластиковыми макетами. Хитрые ювелиры специально выкладывают их на витрины, чтобы защитить настоящие сокровища от таких вот «профессионалов».

Общий ущерб от «дерзкого ограбления» составил около 150 тысяч турецких лир (почти 246 тысяч рублей).

Как выяснили полицейские, изучив записи камер, подозреваемый скопировал код дистанционного управления рольставнями магазина. Это позволило ему беспрепятственно проникнуть внутрь.

Установив личность горе-вора, стражи порядка выяснили, что он приобрел авиабилет и собирался вылететь за границу на следующий день после кражи. Мужчину задержали в аэропорту имени Сабихи Гекчен при попытке покинуть страну.

Задержанным оказался 32-летний гражданин Молдавии с инициалами Н.М., прибывший в Турцию 7 октября 2026 года в качестве туриста. По данным следствия, он приехал в Стамбул с четким намерением совершить кражу. Теперь вместо роскошной жизни его ждет тюремная камера: суд постановил заключить мужчину под стражу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.