К резиденции Лукашенко в Минске стянули военную технику

Около десятка бронетранспортеров и другой спецтехники дежурит около дворца Независимости в Минске, сообщает РИА Новости. В этом здании расположена одна из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Отмечается, что несколько единиц бронированной техники в сопровождении военных расположены рядом с забором со стороны «ЭКСПО». Неподалеку стоят машины с водометами, применяемые для разгона протестных акций. Также поблизости были замечены милицейские автозаки и автобусы.

Расположенную рядом площадь Государственного флага взяли в оцепление представители МВД.

13 сентября в Минске намечается несанкционированный митинг. Протестующие по предварительному плану должны сформировать несколько колонн и направиться к центру города.

Акции протестов не утихают в Белоруссии с 9 августа. Многие выступают против вновь избранного президента Александра Лукашенко и требуют провести новые выборы. Накануне в белорусских городах провели 12 подобных мероприятий. По данным МВД страны, в них приняли участие чуть более полутора тысяч человек, 114 из которых в последствии задержали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белоруссии возбуждено уголовное дело на оппозиционера Ивана Кравцова.