В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Кравцова
Активисту инкриминируют нелегальные операции по отмыванию денег и обналичке.
Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO
Член координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов стал фигурантом уголовного дела. Активист подозревается в нелегальных операциях по отмыванию денег и обналичке. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил старший инспектор департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Артем Дунько.
«В отношении него возбуждено уголовное дело статье «Хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями», — сказал инспектор.
Артем Дунько добавил, что помимо Ивана Кравцова департамент обратил внимание на деятельность других представителей координационного совета оппозиции республики. Ряд активистов в настоящее время находятся в статусе подозреваемых по преступлениям коррупционной направленности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно местонахождение соратницы Светланы Тихановской.
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