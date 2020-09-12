В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Кравцова

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Василий Заика
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Активисту инкриминируют нелегальные операции по отмыванию денег и обналичке.

В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Кравцова

Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO

Член координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов стал фигурантом уголовного дела. Активист подозревается в нелегальных операциях по отмыванию денег и обналичке. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил старший инспектор департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Артем Дунько.

«В отношении него возбуждено уголовное дело статье «Хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями», — сказал инспектор.

Артем Дунько добавил, что помимо Ивана Кравцова департамент обратил внимание на деятельность других представителей координационного совета оппозиции республики. Ряд активистов в настоящее время находятся в статусе подозреваемых по преступлениям коррупционной направленности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно местонахождение соратницы Светланы Тихановской.

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В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Кравцова

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