Задымление произошло в шахте петербургского метро. По предварительным данным дым был замечен между станциями Адмиралтейская, Спасская и Невский проспект. Об этом сообщает 78.ru. Отмечается, что на работу метрополитена инцидент не влияет, подземка работает в штатном режиме. Известно, что в шахте ведутся ремонтные работы. Обстоятельства уточняются.