Задымление произошло в шахте петербургского метро

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Алиса Маркова
Срочная новость 73

По предварительным данным дым был замечен между станциями Адмиралтейская, Спасская и Невский проспект.

Задымление произошло в шахте петербургского метро

Фото: ТАСС / Шамуков Руслан

Задымление произошло в шахте петербургского метро. По предварительным данным дым был замечен между станциями Адмиралтейская, Спасская и Невский проспект. Об этом сообщает 78.ru.  Отмечается, что на работу метрополитена инцидент не  влияет, подземка работает в штатном режиме.  Известно, что в шахте ведутся ремонтные работы. Обстоятельства уточняются.

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