Задымление произошло в шахте петербургского метро
По предварительным данным дым был замечен между станциями Адмиралтейская, Спасская и Невский проспект.
Фото: ТАСС / Шамуков Руслан
Задымление произошло в шахте петербургского метро. По предварительным данным дым был замечен между станциями Адмиралтейская, Спасская и Невский проспект. Об этом сообщает 78.ru. Отмечается, что на работу метрополитена инцидент не влияет, подземка работает в штатном режиме. Известно, что в шахте ведутся ремонтные работы. Обстоятельства уточняются.
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