О возможном снижении стоимости квадратных метров в новостройках заявили эксперты Международной академии ипотеки и недвижимости.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

В России к концу года квартиры в новостройках могут подешеветь. Об этом заявили эксперты Международной академии ипотеки и недвижимости.

По их мнению, сейчас спрос на жилье держится за счет программы льготной ипотеки под 6,5%. А она действует до 1 ноября. Экономисты говорят: из-за пандемии ситуация в экономике остается нестабильной, к тому же доходы граждан не растут. Так что, скорее всего, цены на новострой вернутся к прошлогоднему уровню.

Между тем, ипотека на новостройки в августе побила рекорд. Объем кредитов достиг максимума за всю историю. Только за месяц в России оформлено около 150 тысяч займов на 375 миллиардов рублей.

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