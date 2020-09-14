Один человек погиб в результате обрушения в шахте Кузбасса

Обрушение произошло на шахте «Чертинская-Коксовая» в Кузбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации агентства, один человек погиб, еще с одним потеряна связь. В момент ЧП в шахте находились 95 человек. Восемьдесят семь вышли на поверхность самостоятельно. Еще шесть горняков находятся внизу на жизнеобеспечении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают экстренные службы.