Один человек погиб в результате обрушения в шахте Кузбасса
Связь с еще одним шахтером потеряна.
Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин
Обрушение произошло на шахте «Чертинская-Коксовая» в Кузбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По информации агентства, один человек погиб, еще с одним потеряна связь. В момент ЧП в шахте находились 95 человек. Восемьдесят семь вышли на поверхность самостоятельно. Еще шесть горняков находятся внизу на жизнеобеспечении.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают экстренные службы.
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