«Между нами абсолютно ничего не было»: сын Валерии рассказал про знакомство с будущей женой

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Анастасия Шадская
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Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в августе в Москве.

Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin, @nastyaafed

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал своим подписчикам в Instagram, как встретил будущую жену. По его словам, они с Лианой познакомились летом в Москве и романтических чувств друг к другу поначалу не испытывали.

Внимание Шульгина привлекла молодая девушка — сестра его будущей жены, однако юный возраст Марьяны (на тот момент девушке было 16 лет — Прим.ред.) заставил Арсения отказаться от ухаживаний. А вот с Лианой они стали близкими друзьями.

«Так началась наша дружба. Посиделки в кафешках, прогулки в парках и походы в кино. Хотите верьте, хотите нет, но я не испытывал никаких романтических чувств к Лиане», — поделился с подписчиками Арсений.

Оба только закончили прошлые отношения, так что не рассматривали друг друга в качестве пары.

«Ни с чьей стороны не было и намека на флирт», — заверил молодожен.

Instagram @arseniy_shulgin

Они много переписывались и часто встречались, пока не пришла осень. Тогда Шульгин вплотную занялся работой, а Лиана — учебой. Общение сошло на нет. Но уже в октябре Арсений оказался в командировке в Дубае вместе с другом. Он предложил ему пригласить погостить туда Лиану с сестрой.

Это спонтанное предложение стало судьбоносным.

«Между нами абсолютно ничего не было, но постепенно я начал осознавать, что меня тянет к Лиане, как к девушке. У Лианы — то же самое. Но мы не признавались в этом друг другу», — сентиментально рассказал Шульгин.

В итоге по возвращении в Москву он принял решение. Они встретились с Лианой, обсудили свои чувства и стали парой.

«С того дня мы ни на один день не расставались», — закончил Арсений.

История любви двоих молодых людей (Арсению и Лиане — всего 21 год, Прим. ред.) привела в восторг подписчиков Шульгина.

«Думала, таких историй уже не бывает. Спасибо, что поделились»;

«Боже! Как трогательно! Арсений, вы большой молодец, не каждый молодой человек напишет открыто о своих чувствах и эмоциях»;

«Бывает и такое в жизни!» — написали они в комментариях.

Свадьба младшего сына Валерии состоялась в Москве 28 августа. После двух дней празднования пара улетела отдыхать в Турцию вместе с родственниками невесты.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Валерии заболел во время медового месяца.

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