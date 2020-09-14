Мужчина с ножом, который 14 сентября ночью залез на крышу здания в Александро-Невской лавре в Петербурге, продолжает там оставаться до сих пор. Как стало известно 5-tv.ru, на месте происшествия в Центральном районе Северной столицы дежурят все оперативные службы.

По некоторым данным, сотрудник монастыря уверяет, что три года назад стал получать угрозы физической расправы. Сидящий на крыше одного из зданий мужчина уверен, что преследующие его злопыхатели находятся повсюду. Вооруженный ножом человек рассчитывает, что на высоте находится в безопасности. Вполне вероятно, что сотрудник обители страдает психическим расстройством. Другие подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге сотрудник Александро-Невской Лавры пытался свести счеты с жизнью.